منتدى ''أدرار 2020'' للمؤسسات الناشئة: تكريم أفضل الإبتكارات الشبانية في اختتام التظاهرة

أدرار - تم تكريم أفضل الإبتكارات الشبانية الواعدة في حفل اختتام تظاهرة "منتدى أدرار 2020" للمؤسسات الناشئة يوم الخميس بأدرار.

وتم انتقاء أفضل النماذج الإبتكارية من بين المشاركين في هذه التظاهرة التي كانت حافلة بالأنشطة الترقوية لفائدة المؤسسات الناشئة و الابتكارية والتي نظمت تحت إشراف وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الإبتكار و مشتلة أدرار.

و قد عادت المراتب الثلاثة الأولى لأحسن نموذج ابتكاري على التوالي لكل من المتربصة ناريمان بوعزيز من معهد التكوين المهني بأدرار حول نموذج حاجز آلي ذكي عند مداخل المؤسسات إلى جانب الباحث طوابة أسامة من وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي حول نموذجه الإبتكاري المتمثل في إنجاز سيارة تشتغل بالطاقة الشمسية إضافة إلى المتبكرة خليفي سميرة حول نموذجها لإنتاج عسل التمر.

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وحظي الفائزون الثلاثة بدعوة مشاركة بالصالون الوطني للمؤسسات بالجزائر العاصمة الذي سينظم لاحقا ممنوحة من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بهدف تعزيز فرصهم لإبراز تلك الإبتكارات.

ونوه والي ولاية أدرار حمو بكوش بالأهمية الكبيرة التي تكتسيها المؤسسات الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الإقتصاد الحديث الذي يرتكز على الإقتصاد الرقمي، داعيا بالمناسبة مختلف هيئات الدعم والمتعاملين الإقتصاديين إلى الإهتمام بمرافقة هذه المواهب الإبتكارية الواعدة.

وعرفت التظاهرة تنظيم مسابقة المبتكر الصغير من أجل تشجيع المواهب الإبداعية الصاعدة للتعريف بأفكارها و مرافقتهم في هذا المجال.

و قد عادت المراتب الثلاثة الأولى في هذه المسابقة التشجيعية على التوالي لكل من الطالبات يوسفي زينب و بن حمي ياسمين و سليماني رجاء و كلهم من ثانوية تمنطيط جنوب عاصمة الولاية.