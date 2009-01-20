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الحرائق تأتي على أزيد من 30 هكتارا من الغابات بالجزائر العاصمة في 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

الجزائر - أسفرت حرائق الغابات التي نشبت عبر مواقع غابية مختلفة بإقليم ولاية الجزائر عن إتلاف مساحة إجمالية تفوق 30 هكتارا من الغطاء النباتي خلال سنة 2019 , حسبما أفادت به يوم الخميس المكلفة بالإعلام بمديرية الغابات والحزام الأخضر الولائية.

و أوضحت إيمان سعيدي في تصريح ل/وأج أنه تم تسجيل خلال السنة المنصرمة نشوب قرابة 80 بؤرة حريق أسفرت عن إتلاف مساحة إجمالية تفوق 30 هكتارا من الغطاء النباتي توزعت ما بين  5ر26 هكتار من الغابات وما يفوق 4 هكتار من الأحراش و الأدغال.

و أشارت المتحدثة الى أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات لسنة 2019 (أزيد من 30 هكتارا)عرفت ارتفاعا مقارنة مع سنة 2018 التي سجلت إتلاف أزيد من 4 هكتار فقط و نشوب 66 بؤرة حريق, وذلك بالرغم من الوسائل المسخرة والجهود المبذولة خلال حملة مكافحة الحرائق مرجعة ذلك الى "الظروف المناخية المتميزة بالحرارة العالية التي تساعد على اندلاع حرائق الغابات" وكذا "نقص الوعي لدى بعض المواطنين بفعل الرمي العشوائي للنفايات داخل هذه الفضاءات".

و أضاف ذات المصدر أن أكبر نسبة من هذه الحرائق المسجلة نشب نهاية شهر يوليو الماضي على مستوى غابة باينام الواقعة ببلدية الحمامات (غرب العاصمة) حيث أسفر على إتلاف مساحة إجمالية تقدر ب 25 هكتارا وهو ما يمثل قرابة 80 بالمائة من الحصيلة الإجمالية للحرائق بالعاصمة سنة 2019.

وذكرت السيدة سعيدي أن أعوان الشرطة الحراجية التابعين لمصالح محافظة الغابات الولائية و في إطار صلاحيات عملها الرقابي و الوقائي, قامت خلال سنة 2019 بتحرير 8 محاضر تخص مخالفات وتعديات على الوسط الغابي, حيث تم تسجيل أغلب هذه الحالات بمواقع غابية بالجهة الغربية من الجزائر العاصمة منها "باينام" (بلدية الحمامات) و "سيلاست" (بلدية بوزريعة) و "الزعترية" المعالمة (بلدية زرالدة) حيث بعد استكمال الإجراءات القانونية يتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

و أضافت ذات المسؤولة أن الغطاء الغابي الذي تضمه ولاية الجزائر يسجل "اعتداءات" من مختلف الأشكال سواء بقطع الأشجار أو تعرية المساحات الغابية إلى جانب محاولات لتشييد بنايات فوضوية  وكذا الرمي غير المشروع للنفايات.

من جهة أخرى, اشار المصدر الى تواصل عمليات الغرس ضمن الحملة الوطنية للتشجير موسم 2019/2020  لما يفوق 300 ألف شجيرة من مختلف الأصناف (الغابية و التزيينية والمثمرة) وذلك إلى غاية 21 مارس المقبل على مستوى عدة مواقع غابية وداخل المحيط الحضري وشبه الحضري بالعاصمة (أحياء ومساحات خضراء وعلى طول محاور الطرق السريعة) إلى جانب غرس أخرى ضمن الأيام الوطنية و العالمية للبيئة لترسيخ ثقافة حماية البيئة والمحيط .

كما تشمل العملية غرس ما يفوق 130.000 شجيرة مثمرة (حمضيات - زيتون) على مستوى الحظائر الفلاحية وهي فضاءات نموذجية تجمع بين الوظيفة الترفيهية والفلاحية للمساحات الخضراء التي تفصل بين التجمعات الحضرية, حسب ذات المسؤولة.

وأفادت ذات المصدر أن مديرية الغابات لولاية الجزائر منحت قرارين (02) لتنفيذ حوشات إدارية خلال سنة 2019 وذلك على مستوى الدويرة و بئر توتة حيث يتم مراعاة توقيت تنفيذ الحوشة بعناية خارج مرحلة التكاثر للحفاظ على النوع الحيواني والتوازن البيئي وكذا للحد من مخاطر الخنزير البري الذي يتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية.

للتذكير فان ولاية الجزائر تتوفر على ثروة غابية تفوق مساحتها 5.000 هكتار موزعة عبر 113 موقع غابي عدد هام منها موجود عبر النسيج العمراني و يشمل مساحات تتراوح بين 1 الى 8 هكتارات , فيما تتفاوت مساحة الغابات الكبرى بالعاصمة بين 300 و 600 هكتار على غرار مقطع خيرة و بوشاوي و بوزريعة و بن عكنون و باينام و 19 جوان.

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الحرائق تأتي على أزيد من 30 هكتارا من الغابات بالجزائر العاصمة في 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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