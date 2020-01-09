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بومرداس: تظاهرات ثرية و متنوعة إحياء لرأس السنة الأمازيغية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
بومرداس: تظاهرات ثرية و متنوعة إحياء لرأس السنة الأمازيغية

بومرداس - برمجت عبر ولاية بومرداس تظاهرات ثرية ومتنوعة ستتواصل على مدار يومي السبت و الأحد القادمين, و ذلك إحياء لرأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 بمشاركة مختلف الجمعيات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية عبر الولاية.

و من بين اهم النشاطات المسطرة لهذه المناسبة, حسب توضيحات مدير الثقافة, عبد المالك قوديد, لـ/وأج/, تنظيم أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي بدار الثقافة "رشيد ميموني" على مدار يومين يتضمن معرض خاص بالفن التشكيلي وأخر خاص بالكتاب الأمازيغي ومسابقات في الطبخ ومعارض أخرى حول العسل و الزيتون.

كما تتضمن هذه النشاطات معارض متنوعة تسلط الضوء على الأكلات الشعبية الأمازيغية وأخرى عن الأواني الفخارية التقليدية والحلي والنحت على مادة النحاس والخشب إلى جانب معارض عن اللباس التقليدي وأخرى حول الوسائل والأدوات التقليدية المستعملة بالريف الجزائري.

وموازاة مع ذلك, تم برمجة كذلك, حسب السيد قوديد, أمسيات شعرية أمازيغية وسلسلة من المحاضرات, تتمحور حول رمزية يناير وأبعاده الاجتماعية والثقافية لدى السكان والتعريف بالهوية الأمازيغية للمنطقة وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد.

وبالتنسيق مع الجمعيات المحلية "تافات" و"جمعية نشاطات الهواء الطلق الترفيه و تبادل الشباب" بقرية "تيزا" ببلدية عمال شرق مقر الولاية و "أعبادة" ببلدية أعفير وشعبة العامر (شرقا), برمج تنظيم معارض متنوعة في الهواء الطلق تبرز كل معالم و مكونات التراث الأمازيغي المحلي.

وسيكون عشاق المطالعة كذلك على موعد مع قافلة المكتبة المتنقلة المحملة بمجموعة من الكتب التاريخية وعروض لأفلام أمازيغية وعروض مسرحية باللغة الامازيغية ومسابقات فكرية حول الثقافة الأمازيغية ونشاطات فلكلورية ورقصات شعبية متنوعة .

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:01
كلـمات مفتـاحيــة :
بومرداس: تظاهرات ثرية و متنوعة إحياء لرأس السنة الأمازيغية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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