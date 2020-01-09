وفد عن اتصالات الجزائر الفضائية بموريتانيا لتنفيذ عقد توزيع -

أمطار مرتقبة مساء يوم الخميس بعدة ولايات لوسط الوطن -

الأزمة الليبية: بوقدوم يصف التنسيق مع ايطاليا ب الجيد -

وزير الشؤون الخارجية المصري يحل بالجزائر في زيارة رسمية -

تنصيب السيدة أسيا باز مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار -

النشاط الصناعي: ارتفاع لدى القطاع العمومي وانخفاض لدى الخاص خلال الثلاثي الثالث 2019 -

إلقاء القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست -

تسوية الازمة في ليبيا: دعوات ملحة لوقف الأعمال القتالية والعودة الى الحوار -

أزيد من 5ر1 مليون زائر لحديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة خلال سنة 2019 -

إنتشار حرائق الغابات في جنوب أستراليا وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة -

فتح ممثلية قنصلية لغامبيا بالداخلة: انتهاك للقانون الدولي -

احتفالات يناير 2970: تظاهرات متنوعة وبرنامج ثري ببلديتي بني حواء والشلف -

تعديل الدستور: تجسيد لوعود التزم بها الرئيس تبون وأرضية لتأسيس الجمهورية الجديدة -

فنيش يتباحث مع ممثلة البرنامج الأممي الإنمائي حول مشروع الدستور في خدمة المواطن -

إفتتاح تمثيل قنصلي لغامبيا بالداخلة: الحكومة الصحراوية تعتبر القرار عدوان غير مبرر -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الايطالي -

ليبيا: السراج يجتمع مع قادة أوروبيين في مسعى لإحتواء الأزمة المتصاعدة -

بوقدوم يتحادث مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو -

تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري -