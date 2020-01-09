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أمطار مرتقبة مساء يوم الخميس بعدة ولايات لوسط الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
أمطار مرتقبة مساء يوم الخميس بعدة ولايات لوسط الوطن

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار تكون أحيانا في شكل رعود على عدة ولايات من وسط البلاد ابتداء من مساء يوم الخميس.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الأمطار ستشمل ولايات تيزي وزو وبومرداس و البويرة والبليدة و الجزائر العاصمة و تيبازة, مضيفا أن كميات الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي ستمتد من يوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا (21سا00) إلى غاية منتصف النهار من يوم غد الجمعة (12سا00).

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أمطار مرتقبة مساء يوم الخميس بعدة ولايات لوسط الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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