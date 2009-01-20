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ميلة: صيد 20 قنطار من الأسماك في إطار أول عملية للصيد الوقائي بسد قروز

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 14:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

ميلة - تم في إطار أول عملية للصيد الوقائي بولاية ميلة صيد 20 قنطارا من الأسماك من سد قروز ببلدية وادي العثمانية جنوبا، حسب ما علم يوم الخميس من المفتش الرئيسي بمحطة الصيد البحري لولاية ميلة السيد محمد أمين شلاغمة.

وأوضح ذات المسؤول ل/ وأج أن هذه العملية التي انتهت مؤخرا انطلقت في الثلث الأخير من شهر أغسطس من العام المنصرم وشارك فيها 3 متعاملون "متطوعون" في مجال الصيد القاري ينحدرون من ولاية جيجل ما مكن من صيد 20 قنطار من الأسماك التي تعيش في هذا السد والتي تتنوع ما  بين سمك "الكاراسان" و"الباربو" و"الشبوط".

وأضاف أن عملية الصيد الوقائي هذه جاءت على خلفية الظاهرة التي سجلت في السنوات الأخيرة على مستوى سد قروز والتي تمثلت في نفوق أعداد معتبرة من الأسماك خصوصا سمك "الكاراسان" في فترة الصيف التي تتميز بتراجع منسوب المياه وارتفاع محسوس في درجات الحرارة ، لافتا الى أن التحاليل التي أجريت على عينات من الاسماك النافقة بالمخبر الجهوي البيطري بقسنطينة أثبتت أنها قابلة للاستهلاك.

وتسمح هكذا عملية بتقليص عدد الأسماك عن طريق الصيد بدل نفوقها وضياعها، وتوفير وسط كاف لبقية الأسماك الحية بعد تراجع منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة، استنادا للمتحدث.

وأشار نفس المصدر إلى إمكانية القيام بعمليات صيد وقائية جديدة كلما استدعت الضرورة ذلك.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:12
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ميلة: صيد 20 قنطار من الأسماك في إطار أول عملية للصيد الوقائي بسد قروز
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 14:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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