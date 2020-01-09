البليدة: سائق متهور يتسبب في حادث مروري أسفر عن إصابة ستة أشخاص

وأوضحت ذات المصادر أن الحادث المروري الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين حي خزرونة ومدينة البليدة (منطقة حضرية) كان نتيجة السياقة المتهورة لشاب تعرض هو الآخر لجروح إلى جانب خمسة ركاب آخر كانوا على متن سيارة أخرى من بينهم أطفال.
وتمثل هذا الحادث التي تسبب في انسداد مروري عند مدخل المدينة في إنحراف السيارة التي كان يقودها الشاب بتهور وإصطدامها بأخرى كان على متنها خمسة ركاب تعرضوا جميعهم لإصابات وجروح نقلوا على إثرها لمستشفى فرانس فانون لتلقي العلاج.
وفي هذا السياق تؤكد مصالح الحماية المدنية على ضرورة الإلتزام بقوانين السياقة الآمنة و تفادي السرعة و المناورات الخطيرة من مبدأ "الطريق من حقك في حدود إحترام الآخرين".