ميلة: هلاك شخص و جرح 05 آخرين في حادث اصطدام مركبتين بوادي سقان

وأوضحت نفس المصالح بأن الحادث الذي تدخلت لأجله عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة التلاغمة مدعمة بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بوادي العثمانية, وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05أ عند مخرج بلدية وادي سقان.
وقد سجلت المصالح المتدخلة وفاة شخص يبلغ من العمر37 سنة تم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بالقطاع الصحي للتلاغمة و إصابة 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و 55 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.