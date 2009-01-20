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ميلة: هلاك شخص و جرح 05 آخرين في حادث اصطدام مركبتين بوادي سقان

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

ميلة - هلك شخص و جرح 05 آخرون في حادث اصطدام مركبتين سياحيتين بإقليم بلدية وادي سقان "جنوب ميلة"، حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضحت نفس المصالح بأن الحادث الذي تدخلت لأجله عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة التلاغمة مدعمة بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بوادي العثمانية, وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05أ عند مخرج بلدية وادي سقان.

وقد سجلت المصالح المتدخلة وفاة شخص يبلغ من العمر37 سنة  تم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بالقطاع الصحي للتلاغمة و إصابة 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و 55 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.

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ميلة: هلاك شخص و جرح 05 آخرين في حادث اصطدام مركبتين بوادي سقان
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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