تطوير تربية الماعز في الجزائر: نحو استيراد الماعز من أجل تحسين الانتاجية

و اوضح السيد طمني في تدخله خلال ملتقى وطني حول تطوير تربية الماعز في الجزائر من تنظيم المديرية المحلية للمصالح الفلاحية بالمعهد التكنولوجي للمصالح الفلاحية ببوخالفة ان "دفتر الشروط بصدد الاعداد على مستوى وزارة الفلاحة اما الجانب المتعلق بالتربية الحيوانية فقد تم استكماله و لم يتبقى الا الجانب الصحي الذي هو في طور الاستكمال".
و اضاف ذات المسؤول قائلا ان هذا الاستيراد سيتم انطلاقا من بعض البلدان سيما اسبانيا و سويسرا و فرنسا مؤكدا ان "اسبانيا وحدها حاليا التي تستجيب للمعايير المحددة في دفتر الشروط".
كما اشار الى دعم المجلس الذي يرأسه لمربي الماعز من اجل تطوير هذا النشاط سيما بغية تحسين انتاج الحليب، مؤكدا على ضرورة تشجيع مربي الماعز على انشاء الحظائر، و التلقيح الصناعي و العلف و دعمهم من حيث الانتاج و جمع الحليب على غرار الامتيازات الممنوحة لمربي الابقار.