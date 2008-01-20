"منتدى أدرار 2020 ": مشاركة أزيد من 40 مؤسسة مبتكرة في صالون المؤسسات الناشئة

أدرار- تشارك أزيد من 40 مؤسسة مبتكرة في صالون المؤسسات الناشئة, الذي ينظم في إطار ''منتدى أدرار 2020'' للمؤسسات الناشئة والذي تتواصل فعالياته يوم الأربعاء بأدرار.

وتهدف هذه التظاهرة, التي تعرف مشاركة نوعية للشباب أصحاب الأفكار الإبتكارية من جامعات و معاهد تكوينية, إلى إبراز إبداعات الشباب المبتكر الحاملين لآفاق واعدة لاستحداث مؤسسات ناشئة, حسبما أشار إليه المنظمون.

وشملت النماذج الإبتكارية المعروضة في هذا الصالون, الذي شهد أيضا مشاركة مختلف أجهزة الدعم و المرافقة والتمويل, عديد المجالات التنموية الحيوية على غرار الأشغال العمومية و الموارد المائية والاتصالات والخدمات والطاقات المتجددة.

وفي هذا الجانب, أبرز المبتكر حلاوة رضا من أدرار نموذجا فريدا من نوعه في كيفية إنقاذ شخص ضحية سقوط في بئر أرتوازية, وكانت قد تولدت لديه فكرته عقب الحادثة الأليمة لسقوط الشاب عياش محجوبي في بئر أرتوازية السنة الماضية بولاية المسيلة, حيث شغلت الحادثة حينها الرأي العام الوطني.

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وبالمناسبة ثمن الشاب مبادرة إقامة هذه التظاهرة الترقوية التي من شأنها الترويج و التعريف بالابتكارات الرائدة للشباب, معربا عن أمله في أن يكون للهيئات الوزارية الجديدة ''الأثر الإيجابي الفعال في مرافقة و تثمين هذه النماذج الابتكارية''.

وبدوره عرض المبتكر سفيان عبيدي من ولاية تيميمون نموذجا ابتكاريا يتمثل في تطبيقة رقمية للتجارة الإلكترونية متخصصة في ترويج و تسويق منتجات الصناعات التقليدية داخل و خارج الوطن بما يساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

أما الطالب الجامعي أيوب فقد ابتكر نموذجا لاستغلال الطاقة مصدرها ممر للراجلين بإمكانه توليد طاقة كهربائية اعتمادا على ضغط أقدام المشاة عبر هذا الممر, حيث يمكن استغلال الطاقة الناتجة عن ذلك في تشغيل مصابيح أعمدة الإنارة العمومية.

وفي السياق ذاته, قدم الباحث فراجي فاتح من وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي بأدرار, نموذجا تمثل في توربينة رياح ذات محور عمودي بطاقة 2.5 كيلواط, إذ يعتمد الجهاز على تحويل الطاقة الحركية للهواء إلى طاقة ميكانيكية, و منها إلى طاقة كهربائية, حيث يكتسي الجهاز أهمية كبيرة في الفلاحة الصحراوية خاصة في مجال الري بالمناطق المعزولة و البعيدة عن شبكة الكهرباء.

وقد عرف الصالون, الذي احتضنته أروقة "الفقارات" للمعارض وسط مدينة أدرار, إقبالا معتبرا من طرف الزوار من مختلف الفئات إلى جانب السلطات المحلية , و الذين شدت انتباههم تلك النماذج الإبتكارية المتميزة التي تستجيب للعديد من الاحتياجات التنموية.

كما أقيم على هامش هذا الحدث, لقاء دراسي بالمكتبة العمومية للمطالعة بحضور ممثلي المشاريع الإبتكارية تم فيه التعريف ببعض الهيئات المركزية ذات الصلة الوثيقة بمرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

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وفي هذا الصدد, استعرض المدير العام لصندوق ضمان القروض, عبد الرؤوف خلاف, مختلف الآليات و التحفيزات المتاحة لمرافقة المؤسسات الناشئة من حيث التكفل بجوانب من الأعباء المالية التي قد تشكل عائقا أمام الشباب في تجسيد مشاريعهم الابتكارية.

وبدوره تحدث ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, حفصي بوعلاق, عن مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بكيفية حماية العلامة التجارية وبراءات اختراع المبتكرين من خلال اتباع نظام التسجيل و الإيداع لهذه البراءات و العلامات.

ويتوخى من الصالون إيجاد فضاء للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب المبتكر ومختلف الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين على أمل التوصل إلى شراكات جادة تتوج بتجسيد تلك الأفكار الإبداعية على أرض الواقع حتى تتحول إلى منتوج اقتصادي مربح للجميع.

وتشهد فعاليات ''منتدى أدرار 2020" للمؤسسات الناشئة, التي تنظم بإشراف وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار, مشاركة أزيد من خمسين مؤسسة وهيئة بما فيها أجهزة الدعم و المرافقة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء (5-9 يناير) الذي تتوزع أنشطته بين أروقة "الفقارات" للمعارض والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية تنظيم ورشتين تكوينيتين حول تصميم الابتكار وكيفية إنشاء و تسيير مؤسسة مبتكرة على مستوى وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي وصالون للمؤسسات الناشئة و المبتكرين.