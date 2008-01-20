مركب الحديد والصلب بوهران: تصدير 7.500 طن من حديد البناء والأنابيب الحلزونية إلى انجلترا وأنغولا

وهران - يرتقب خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري تصدير 7.500 طن من حديد البناء والأنابيب الحلزونية إلى انجلترا وأنغولا، حسبما أفاد بذلك اليوم الأربعاء مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن مقره ببطيوة (شرق وهران).

وأبرز السيد عزي رمزي في تصريح ل/وأج أنه سيتم منتصف الشهر الجاري تصدير أول شحنة من حديد البناء برسم السنة الجارية تقدر بنحو 4 ألاف طن نحو انجلترا، مشيرا إلى أن عملية الشحن ستنطلق خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و15 يناير انطلاقا من ميناء مستغانم.

كما سيتم مع نهاية الشهر الجاري تصدير 3.500 طن من الأنابيب الحلزونية نحو ميناء لواندا بأنغولا انطلاقا من ميناء مستغانم ، كما أشير إليه.

وأشار مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات أن مركب الحديد والصلب "توسيالي" يطمح إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو عديد الدول الأجنبية من جهة وتلبية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة من جهة أخرى.

إقرأ أيضا : ميناء وهران: تصدير زهاء 30 ألف طن من الحديد المسلح نحو كندا

للإشارة فقد تم السنة المنصرمة تصدير 131 ألف طن من حديد البناء نحو مختلف الدول منها 75 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية و 50 ألف طن من حديد البناء إلى كندا و3 ألاف طن من حديد البناء و3 ألاف طن من الأنابيب الحلزونية إلى بلجيكا انطلاقا من مينائي وهران ومستغانم.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته الصادرات التي تندرج ضمن إطار تشجيع ودعم صادرات المنتوجات الوطنية خارج مجال المحروقات حوالي 100 مليون دولار، يضيف السيد عزي.

إقرأ أيضا :مركب توسيالي بوهران: تصدير نحو 22 ألف طن من حديد البناء نحو الولايات المتحدة الأمريكية

يذكر أن مركب الحديد والصلب "توسيالي" قد شرع في نشاط التصدير في نوفمبر 2018 من خلال أول شحنة مشكلة من 10 ألاف طن من حديد البناء نحو ميناء هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) انطلاقا من ميناء وهران.