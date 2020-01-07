ولاية الجزائر: إطلاق عدة مشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والصحة والري والشباب

الجزائر- أشرف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة يوم الثلاثاء على إطلاق عدد من المشاريع المندرجة في إطار البرنامج التنموي لسنة 2020 وذلك في قطاعات الأشغال العمومية والري والشباب والرياضة والصحة كما قام بتدشين العديد من الهياكل والمنشآت.

وبالمناسبة أوضح السيد صيودة في تصريح للصحافة خلال زيارته الميدانية التي شملت المقاطعات الإدارية بوزريعة, بئر توتة, بئر مراد رايس, درارية, الشراقة أن المشاريع التي أعطى إشارة انطلاقها اليوم تندرج في إطار البرنامج التنموي لسنة 2020 بالعاصمة وهي مشاريع "هامة ذات تمويل متعدد سواء على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية الدولة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن".

وأشار الوالي صيودة الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الكريم بنور أن "البرنامج التنموي لسنة 2020 يرتكز بالدرجة الأولى على التهيئة الحضرية خاصة أن بعض الأحياء التي تعاني نقصا في تهيئة الطرقات سواء الحضرية أو شبه الحضرية (ريفية) وذلك إلى جانب إيلاء البرنامج التنموي المسطر أهمية بالغة للتكفل بتطهير مجاري الوديان التي مازالت تعاني من مشكل الصرف الصحي.

كما أبرز والي العاصمة أن البرنامج التنموي يولي اهتماما خاصا للمشاريع الموجهة للشباب كتخصيص فضاءات اللعب والتسلية وملاعب وقاعات رياضية جوارية.

ومن جهة أخرى أوضح أنه تم إحصاء الأحياء والأحواش والتجزئات السكنية عبر مختلف المقاطعات الإدارية التي تعاني عجزا في مجال الصرف الصحي سيتم التكفل بها.

وأكد السيد صيودة أن عملية إطلاق المشاريع المسجلة في هذا البرنامج ستتواصل تدريجيا, حيث تم تخصيص الميزانية وكذا اختيار المقاولات للتسريع في تنفيذها في أجالها المحددة .

وأكد السيد الوالي أن تدشين مؤسستين تربويتين (الطور المتوسط) اليوم بـ"حي 1200 مسكن" سيدي سليمان ببلدية الخرايسية و متوسطة أخرى ببلدية بابا حسن على

مستوى المقاطعة الإدارية درارية سيساهم في التقليص من حالات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام, مؤكدا على تواصل فتح المجمعات المدرسية عبر الأحياء السكنية الجديدة التي تعاني من عجزا في هذا المجال.

وأعطى والي العاصمة على مستوى بلدية بئر مراد رايس إشارة انطلاق أشغال تدعيم مسالك طرقات أحياء على امتداد 5ر2 كلم² بتكلفة مالية تقارب30 مليون دج فيما تم

على مستوى بلدية السحاولة إطلاق مشروع محول للمياه المستعملة التي تصب باتجاه "واد الغولة" على امتداد 5 كلم مربع وتوجيهها نحو محطة معالجة المياه المستعملة ببراقي كما تم في ذات البلدية وضع حجر أساس إنجاز عيادة طبية متعددة الخدمات.

كما قام السيد الوالي على مستوى بلدية بئر توتة بإعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة وتزفيت الأرصفة ووضع شبكة تطهير مياه الأمطار بالعديد من الأحياء ببلدية تسالة المرجة إلى جانب انطلاق أشغال وضع العشب الاصطناعي بالملعب البلدي ومشروع توسعة شبكة التطهير لطريق سيدي عابد باتجاه واد الثلاثاء فضلا على أشغال إعادة تزفيت وتلبي

س طرقات تقع بحي بونعاس وممر بيبي وبوحجة بأولاد شبل.

وأشرف الوالي ببلدية الخرايسية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز دار للشباب وكذا انطلاق أشغال التهيئة للطريق الرابط بين بلدية الدويرة والخرايسية إلى جانب أشغال تدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية بابا حسن.

وبالمقاطعة الإدارية الشراقة أعطيت إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتدعيم للطريق الريفي رقم 9 بعين بنيان لفك العزلة وتسهيل حركة المرور.

وشدد السيد الوالي على ضرورة تسليم هذه المشاريع في أجالها المحددة, مذكرا أنه قام منذ فترة بتوجيه اعذارات للعديد من مكاتب الدراسات والمقاولات التي لم تلتزم بدفاتر الشروط حيث مكنت هذه الإجراءات من تحريك الأمور وبعث حركية جديدة بهذه المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي خدمة للمواطن.