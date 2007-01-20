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البليدة: استحداث منطقتي نشاط جديدتين خلال سنة 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات

البليدة - تدعم القطاع الصناعي بولاية البليدة خلال السنة الفارطة باستحداث منطقتي نشاط جديدتين ما مكن من توطين العديد من المشاريع الاستثمارية التي لم ترى النور بسبب مشكل نقص العقار الذي تعاني منه الولاية, حسبما كشف عنه يوم الثلاثاء مدير الصناعة.

و أوضح السيد لطفي رزوق أنه تم استحداث خلال العام الماضي منطقتي نشاط جديدتين تندرجان ضمن الإستراتيجة الرامية إلى خلق مناطق نشاط مصغرة جديدة على مستوى كل بلدية قصد تطوير و تشجيع مناخ الإستثمار بهذه الولاية التي تعد قطبا صناعيا بامتياز.

و يتعلق الأمر بكل من منطقة النشاط المستحدثة على مستوى بلدية الشفة (غربا) و المتربعة على مساحة 41ر13 هكتار و التي تتسع لتوطين 39 مشروعا استثماريا بالإضافة إلى أخرى واقعة بسيدي حماد ببلدية مفتاح (شرقا) تتسع هي الأخرى ل 48 مشروعا استثماريا جديدا.

من جهة اخرى أكد ذات المسؤول أنه لم يتم بعد المصادقة على مشروع استحداث منطقتين صناعيتين جديدتين تتواجد الأولى ببلدية عين الرمانة (غربا) و المتربعة على مساحة 280 هكتار و أخرى واقعة ببلدية وادي جر (غربا) و المتربعة على مساحة 108 هكتار.

و أرجع المتحدث أسباب ذلك إلى تصنيف هذه الأراضي ضمن خانة الأراضي الفلاحية , مشيرا إلى أن مصالحه كانت تعول كثيرا على هذين المشروعين لتوطين طلبات الإستثمار الكثيرة التي تحصيها الولاية و التي بلغت إلى غاية نهاية السنة الماضية 2762 طلب قدمه مستثمرون من داخل و خارج الولاية التي تستقطب رجال الاعمال من مختلف الولايات بسبب موقعها الجيو استراتيجي الذي جعل منها منطقة عبور بامتياز.

يذكر بأن ولاية البليدة التي تصنف من أهم الأقطاب الصناعية عبر الوطن تتوفر على ثلاثة مناطق صناعية و ستة مناطق نشاط تضاف إليها تلك المستحدثة السنة الفارطة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 17:00
كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: استحداث منطقتي نشاط جديدتين خلال سنة 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

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