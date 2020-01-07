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مستغانم: توقيف مهام رئيسي بلديتي سيرات وخضرة بسبب متابعتهما قضائيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرات

مستغانم - أوقف والي مستغانم محمد عبد النور رابحي مهام كل من رئيسي بلديتي سيرات وخضرة بسبب متابعتهما قضائيا، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وذكر المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، أحمد دايج محمد لوأج، أن "قرار توقيف مهام هاذين المنتخبين صدر أمس الاثنين بناء على ما تنص عليه أحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية".

وسيتم في وقت لاحق تنصيب رئيسين جديدين بالنيابة لبلديتي سيرات (20 كيلومتر جنوب مستغانم) وخضرة (70 كيلومتر شرق مستغانم) من طرف رئيسي دائرتي بوقيرات وعشعاشة على التوالي يضيف السيد أحمد دايج.

للتذكير تم خلال السنة الماضية استخلاف ثماني رؤساء مجالس شعبية بلدية بولاية مستغانم من مجموع 32 مجلس شعبي بسبب الاستقالة أو التوقيفات التي قررها والي الولاية بسبب المتابعات القضائية التي طالت المنتخبين المحليين المعنيين، كما أشار ذات المصدر.

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مستغانم: توقيف مهام رئيسي بلديتي سيرات وخضرة بسبب متابعتهما قضائيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرة   شارك

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