وهران: مصرع عامل و إصابة آخر في حادث انجراف تربة بعين الترك

وهران - لقي شخص مصرعه و أصيب آخر مساء أمس الأحد في حادث انجراف للتربة وقع بورشة عمل في حي الصافية ببلدية عين الترك شمال غرب وهران، حسبما علم اليوم الاثنين من مصالح الحماية المدنية.

وقد خلف حادث انجراف التربة الذي سجل في حدود الثالثة والنصف مساء، وفاة ضحية وهو رجل يبلغ من العمر 57 سنة تحت ركام الأتربة وتم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك فيما تم إنقاذ الضحية الثانية البالغة من العمر 26 سنة ويتعلق بشاب كان يعاني من إصابات متعددة تم تحويله على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

و كان الضحيتان يعملان في ورشة تابعة لشركة خاصة تضمن أشغال تجديد قنوات الصرف الصحي.

كما سجلت ذات المصالح مساء أمس أيضا حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 04 بالقرب من محول الحامول بدائرة وادي تليلات خلف إصابة شخصين يبلغان 26 و 40 سنة بإصابات متفاوتة الخطورة تم تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى أول نوفمبر، وفقا للمصدر ذاته.