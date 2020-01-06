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بسكرة: هلاك شخصين و إصابة آخر بجروح في حادث سير بأوماش

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 09:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

بسكرة - توفي شخصان وأصيب آخر بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع مساء يوم الأحد ببلدية أوماش (18 كلم غرب بسكرة)، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب نفس المصدر فقد نجم الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي بسكرة والوادي مرورا ببلدية أوماش بالمنطقة المسماة "الشقة" عن اصطدام بين 3 شاحنات من الوزن الثقيل وسيارة سياحية .

وقد أسفر الحادث عن وفاة بعين المكان شخصين ( 48 و41 سنة) فيما أصيب  آخر بجروح متعددة مثلما أوضحه ذات المصدر.

وتم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بناصر بعاصمة الولاية فيما تم إجلاء الجريح إلى ذات المؤسسة لتلقي العلاج اللازم يضيف ذات المصدر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث بدقة.

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بسكرة: هلاك شخصين و إصابة آخر بجروح في حادث سير بأوماش
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 09:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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