معسكر: تسليم أزيد من 1000 سكن من صيغة البيع بالإيجار خلال السداسي الجاري

معسكر - ينتظر أن يتم بولاية معسكر خلال السداسي الجاري, تسليم مفاتيح 1.060 سكنا من صيغة البيع بالإيجار, حسبما علم يوم الأحد لدى رئيس مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني بمديرية السكن لولاية معسكر, عبد الكريم حرطاني.

و يرتقب تسليم خلال السداسي الأول من السنة الجارية, 1.060 سكن من الصيغة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) عبر ثلاثة مواقع بمدينة معسكر تجاوزت بها نسبة الأشغال 90 بالمائة, مثلما أوضح المسؤول.

وأكد من جهة ثانية رئيس مصلحة السكن الريفي و تأهيل الإطار المبني بمديرية السكن لولاية معسكر أنه يتم التحضير لإطلاق الأشغال بـ 1.965 سكن أخرى مماثلة موزعة على بلديات معسكر وغريس وسيق حيث تم الإعلان عن المسابقات الخاصة بالهندسة المعمارية تمهيدا لإطلاق الأشغال من بينها 405 سكن موجهة لبلدية غريس و يمكن تحويلها إلى عاصمة الولاية.

وذكر السيد حرطاني أن ولاية معسكر استفادت من حصة سكنية من صيغة البيع بالإيجار مقدرة بـ6.765 سكنا موزعة على 12 موقعا ب 6 بلديات كبرى بالولاية تجري الأشغال ب 4.500 منها و كلها تجاوزت بها نسبة الأشغال 50 بالمائة.

و كانت وكالة (عدل) قد سلمت خلال السنة المنصرمة 435 سكنا من فئة 3 و 4 غرف بحي سيدي عبد الجبار و حي المحطة بمدينة معسكر و هي سكنات تتوفر على كل التجهيزات الضرورية بما فيها الكهرباء و الغاز و الماء و خدمات الهاتف و الأنترنت عبر شبكة الألياف البصرية إضافة إلى توفر مرافق تربوية في محيطها مما جعلها قابلة للسكن مباشرة بعد تسليم المفاتيح لأصحابها.