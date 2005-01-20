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قسنطينة: حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

قسنطينة - تم حجز أكثر من 7,61 قنطارا من اللحوم البيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك من طرف مصالح الأمن الوطني بقسنطينة وذلك في عمليتين منفصلتين, حسب ما ورد يوم الأحد في بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية.

وأوضح أن مصالح الأمن الحضري العاشر ببلدية قسنطينة وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة, حجزت ما مجموعه 761 كلغ من اللحوم البيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك و ذلك بسوق بوسط المدينة في عمليتين متفرقتين.

وفصل ذات المصدر أن العملية الأولى أسفرت عن حجز 249 كلغ من لحوم الدجاج و 58 كلغ من أحشاء الدجاج بسبب عدم مراعاة شروط النظافة, مشيرا إلى  أنه تم إتلافها بعد معاينتها.

و في العملية الثانية, تم حجز 454 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك منها 280 كلغ لحوم الدجاج و 174 لحوم الديك الرومي, مشيرا إلى أنه و بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها "غير صالحة للاستهلاك".

آخر تعديل على الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 15:48
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قسنطينة: حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 15:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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