قسنطينة: حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك

وأوضح أن مصالح الأمن الحضري العاشر ببلدية قسنطينة وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة, حجزت ما مجموعه 761 كلغ من اللحوم البيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك و ذلك بسوق بوسط المدينة في عمليتين متفرقتين.
وفصل ذات المصدر أن العملية الأولى أسفرت عن حجز 249 كلغ من لحوم الدجاج و 58 كلغ من أحشاء الدجاج بسبب عدم مراعاة شروط النظافة, مشيرا إلى أنه تم إتلافها بعد معاينتها.
و في العملية الثانية, تم حجز 454 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك منها 280 كلغ لحوم الدجاج و 174 لحوم الديك الرومي, مشيرا إلى أنه و بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها "غير صالحة للاستهلاك".