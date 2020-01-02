مستغانم - تم خلال 48 ساعة الماضية بالساحل الشرقي لولاية مستغانم إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية في عرض البحر وكذا على اليابسة مع توقيف 36 شخصا، حسبما علم من مصدر أمني.

وأفاد المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت في الساعات الأولى من العام الجديد من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الأخرى على بعد ما بين 10 إلى 12 ميل بحري (من 18 إلى 22 كيلومتر) شمال شواطئ بلدية حجاج (45 كيلومتر شرق مستغانم).

وتم وفقا لذات المصدر، اقتياد المجموعة الأولى المتكونة من 10 أشخاص بينهم امرأة تبلغ من العمر 23 سنة وينحدرون من ولايات مستغانم وغليزان ووهران وسطيف، إلى الميناء التجاري لتلقي الإسعافات الأولية وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

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كما تم تحويل المجموعة الثانية المتكونة من 17 شخصا من بينهم قاصرين وامرأة ينحدرون جميعا من ولاية مستغانم، إلى ذات الوجهة للقيام بنفس الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات.

من جهتها، تمكنت قوات الشرطة من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية على اليابسة وتوقيف 9 أشخاص بالقرب من منطقة "مطحنة بيجور" شرق الميناء التجاري لمستغانم يضيف المصدر الأمني.

وعثر بحوزة المجموعة الثالثة التي تم توقيفها بالواجهة البحرية الشرقية لمدينة مستغانم على لوازم الإبحار كسترات الإنقاذ وحقائب ظهرية بها ألبسة وأغذية معدة للقيام بهذه الرحلة السرية.

وسيتم تقديم الموقوفين في وقت لاحق إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة الابحار السري ومحاولة الهجرة بطريقة غير شرعية كما أشار إليه ذات المصدر.