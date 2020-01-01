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أدرار: إعادة فتح فندق ''توات'' بعد أشغال تجديد وعصرنة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 14:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
أدرار: إعادة فتح فندق &#039;&#039;توات&#039;&#039; بعد أشغال تجديد وعصرنة

أدرار - أعيد فتح فندق ''توات'' بأدرار يوم الأربعاء بعد استكمال أشغال تجديد و عصرنة و رفع تصنيفه إلى درجة (4) نجوم، كما لوحظ.

و لدى إشرافه على مراسم إعادة فتح هذا الفندق العريق أوضح والي أدرار حمو بكوش أن فندق ''توات'' الذي يعد معلمة سياحية و مكسبا للولاية والجنوب عموما قد ''تمكن من استعادة مكانته لتقديم خدمات فندقية راقية و تعزيز قدرات الإستقبال السياحي بالمنطقة''.

وصرح أن ولاية أدرار و بعد أن أصبحت ورشة مفتوحة على عديد المشاريع السياحية فهي بصدد استلام 34 مؤسسة فندقية جديدة مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، تشمل فنادق و قرى سياحية و مخيمات، مما سيجعل من الولاية وجهة للسياح الذين يتوافدون بكثرة على المنطقة في مناسبات شعبية مختلفة.

و بدوره أكد مدير السياحة و الصناعات التقليدية بأدرار مولاي توهامي عوماري أن فندق "توات" الذي دخل حيز الخدمة مجددا مع حلول السنة الميلادية الجديد، يساهم بشكل مباشر في رفع قدرات الإستيعاب السياحي بالولاية لتتجاوز 180 سرير إضافي للحظيرة الفندقية للولاية.

و أشار الى أن هذا المرفق الفندقي الذي استفاد من عملية تجديد و عصرنة بغلاف مالي قدر بأزيد من 3 ملايير دج تحول إلى جوهرة سياحية بالمنطقة ستضع بصمتها المهنية في مجال الخدمات الفندقية و تعزيز التنافسية لتقديم منتوج فندقي راقي بمعايير رفيعة.

وبدوره أبرز مدير فندق ''توات'' عبد الواحد رجوح أن هذا الهيكل السياحي الذي أنشئ منذ 1982 ينتظر منه ترقية الخدمات السياحية بالمنطقة، وهذا بعد عصرنته و رفع درجة تصنيفه إلى (4) نجوم سيما في ظل توفر طاقم شباني محترف و متخصص في مختلف الخدمات الفندقية.

و يتسع هذا الفندق إلى 183 سرير إلى جانب مختلف المرافق ذات الصلة براحة النزلاء، حيث يضم مطعم يقدم 134 وجبة يوميا و مقهى و مسبح وأربع قاعات اجتماعات و محاضرات و قاعة للياقة البدنية.

و قد تم إلحاق هذا الفندق إداريا بمؤسسة التسيير السياحي للوسط بالجزائر العاصمة و التي تشرف على سلسلة من 10 فنادق بعدد من ولايات الوطن على غرار فنادق ''السفير'' و ''ميركيور'' و ''سوفيتيل''، حيث ساهم في استحداث 60 منصب عمل ثابت و 20 منصب عمل موسمي، إستنادا للمتحدث .

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أدرار: إعادة فتح فندق ''توات'' بعد أشغال تجديد وعصرنة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2020 14:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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