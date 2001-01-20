2019 بالجلفة: رهان القضاء على أكبر حي قصديري "الزريعة" يكسب بامتياز

الجلفة - شكل رهان القضاء على أكبر حي قصديري "الزريعة" بمدينة الجلفة سنة 2019, الذي شوه المنظر العام بها لعقود من الزمن, "مشهدا لا يتكرر", تنفست من خلاله المدينة الصعداء.

ولا طالما شكل ملف إزالة هذا الحي الفوضوي, أمرا "مربكا" من حيث التعامل معه في وقت مضى من طرف الجميع ,سلطات محلية وجماعات محلية متعاقبة, ليتقرر و"بجرأة" تم التخطيط لها من خلال تجنيد كل وسائل الدولة, القضاء على هذه البؤرة السكنية الفوضوية وترحيل قاطنيها لسكنات لائقة بالقطب الحضري الجديد "هواري بومدين".

ووفقا لرئيس الدائرة الصادق حجار, تم في إطار تعليمات صارمة أسداها والي الولاية, توفيق ضيف, آنذاك وبتضافر جهود مختلف هيئات الدولة, لا سيما منها تلك التي لها صلة بقطاع السكن, إنزال لجنة ميدانية للوقوف على السكان الحقيقيين للحي وإحصاؤهم بطريقة منتظمة دامت حوالي شهرين لتضبط عقارب الساعة على أكبر عملية ترحيل عرفتها الولاية في تاريخها, بتحديد نهاية شهر مارس لمباشرة ذلك.

"لم يكن الأمر بالهين من حيث العمل الميداني المكثف", يضيف ذات المسؤول, "لكن جدية التعامل مع هذا الملف الشائك, منذ سنوات, اقتضت التعجيل والإسراع في تنفيذ المهمة برمتها, دونما المساس بحقوق السكان وفي ذات الوقت القضاء على نسيج عمراني فوضوي يشكل نقطة سوداء يعاني فيها قاطنوها بدرجة كبيرة, من حيث قساوة الحياة ومرارة العيش في ظروف أقل ما يقال عنها سيئة".

-- ترحيل قرابة 1000 عائلة واسترجاع ما مساحته 12 هكتار --

ومكنت عملية القضاء على الحي القصديري "الزريعة" الذي يتمركز بالجهة الغربية لمدينة الجلفة على سفوح غابة جبلية, من إزالة منظر تلك البناءات الفوضوية التي كانت ترسم ملامح سيئة للوجه العمراني للمدينة, حيث وجود مئات من السكنات المتلاصقة وبأسطح معدنية وشبكات أرضية فوضوية لقنوات الصرف الصحي وإمدادات كهربائية عشوائية, لا طالما شكلت خطرا على الساكنة, وكذا في ظل غياب لأدنى شروط الحياة الكريمة.

كما أثمر مخطط الترحيل "الذي نفذ في غضون يومين كاملين وبإشراف شخصي لوالي الولاية", حسب مدير السكن, عبد اللطيف بلحسين من ترحيل ما يزيد عن 1.000 عائلة إلى القطب الحضري "هواري بومدين" الذي "يتوفر على سكنات أنجزت بنمط هندسي راقي, وكذا على مرافق عمومية ومنشآت تربوية في مختلف الأطوار التعليمية فضلا عن مساحات للعب".

وعلاوة على ذلك, فقد مكنت هذه العملية من إسترجاع وعاء عقاري يتربع على مساحة تناهز 12 هكتار, خصصت لإنجاز برنامج سكني واعد من صيغة البيع بالإيجار يضم 1.129 وحدة, تتراوح حاليا نسبة انجازه بين 15 إلى 20 بالمائة, علما أنه يشكل رهان وتحدي آخر لرسم معالم جديدة للمدينة.

-- عام 2019 "فأل خير" على السكان المرحلين --

ولدى تنقل "واج" للقطب الحضري الجديد "هواري بومدين" الذي رحل إليه سكان حي الزريعة القصديري, عبر الكثير من هؤلاء في تصريحاتهم بأن "عام 2019 شكل فألخير علينا وعلى عائلاتنا حيث تم انتشالنا من وضع سكني مزري يفتقد لأدنى شروط الحياة إلى سكنات لائقة, شكلت حلما تحقق على أرض الواقع", مشيرين إلى أن الفضل في ذلك يعود "للسلطات العمومية في معالجة الملف".

ومن هؤلاء المستفيدين عبد القادر كهل, روى لـ/وأج معاناته في حي "الزريعة" قائلا "مرارة عيشي دامت قرابة 10 سنوات أين فتح أبنائي أعينهم في حي قصديري كئيب المنظر, والخوف كل الخوف حينما يحل علينا فصل الشتاء ويكشر عن أنيابه ببرودة طقس لا يمكن مقاومتها إلا بجلب قارورات الغاز وهناك من يستعمل الحطب ليتدفأ".

وأضاف قائلا: "كنا نحن قاطنو الحي نستغل طاقة الكهرباء بشبكة فوضوية فوق رؤوسنا, تشكل خطرا على أرواحنا وأرواح أبنائنا, دونما الحديث عن قنوات الصرف الصحي الداخلية, حيث حفر خندق أرضي تفوح رائحته الكريهة في كامل الأرجاء".

وعبر آخرون عن إمتنانهم للسلطات العمومية من خلال جرأتها في معالجة ملف حيهم السكني بإنزال لجنة ميدانية, كان أثرها واضح في إحصاء السكان الحقيقيين للحي.

والجدير بالذكر عرفت عملية الترحيل "امتعاض" الكثيرين ممن لم تشملهم العملية و"تم إقصائهم" على حد تصريحاتهم آنذاك, حيث نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية من أمام مقر الدائرة والولاية في الوقت الذي فتحت فيه السلطات العمومية المجال لهؤلاء لتقديم طعونهم حيث تم استقبال قرابة 4.000 طعن تم تدارسها وتبين أن غالبيتها "غير مؤسس باستثناء 100 حالة تم تسوية وضعيتها و إدراجها في قائمة الترحيل".

وبفارغ الصبر, يأمل سكان آخرون بعدد من المواقع القصديرية على غرار حي "المستقبل "و"المتشعبة" و"البناء الذاتي" و"بنات بلكحل" أن تكون السنة الجديدة 2020 سنة "خير" عليهم لانتشالهم هم كذلك من وضعهم المزري لا سيما وأن السلطات المحلية كانت قد تعهدت بمعالجة ملف البناءات الفوضوية ببلدية الجلفة تباعا وضمن مخطط يهدف للقضاء نهائيا على الظاهرة.