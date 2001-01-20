ترقب استلام مشروع تهيئة "واد الوكريف" بمدينة سعيدة خلال الثلاثي الثاني من عام 2020

و سيتم استلام هذا المشروع المتواجد بقلب مدينة سعيدة مع نهاية الثلاثي الثاني من العام الحالي , وفقا لما أوضحه سي بلخير خالد بن الوليد ل"وأج".
و تراهن السلطات المحلية على هذا المشروع "الهام" بعد دخوله حيز الخدمة في تغيير وسط المدينة وتحسين الوجه الجمالي لها باعتباره منشأ فنيا يقع في وسطها .
و سيساهم ذات المشروع أيضا في تسهيل حركة المرور و تخفيف الضغط المروري الحاصل بوسط المدينة وخلق منافذ جديدة لمختلف أحياء عاصمة الولاية.
و قد تم استكمال الأشغال الكبرى لهذا المشروع الذي شرع فيها مع بداية سنة 2016 إلى, يضيف نفس المصدر, لافتا الى أن هذه الأشغال قد أنتهي منها نهاية 2019 حيث تمثلت في انجاز ممرين سفليين انطلاقا من محور الدوران المحاذي لمسجد العتيق بوسط المدينة وصولا إلى مستشفى "أحمد مدغري" على مسافة 354 متر إضافة إلى الربط بالقنوات الباطنية للصرف الصحي فضلا عن وضع أعمدة الإنارة العمومية بتقنية "لاد".
وستشمل أشغال الشطر الثاني لهذه العملية التي سيشرع فيها خلال هذا الشهر (يناير) انجاز حظيرة للسيارات من خمس طوابق يتسع محيطها لركن 1.864 سيارة و محلات تجارية و مساحات خضراء و فضاءات مفتوحة للعب لفائدة الأطفال.
و تم تخصيص مبلغ 2,2 مليار دج من وزارة الأشغال العمومية و النقل لهذا المشروع الذي تشرف على متابعته المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى "أنجو" المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية.