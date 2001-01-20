سنة 2019 بتبسة: تجديد وربط وإنجاز شبكات جديدة لتموين بلديات شمال الولاية بمياه الشرب

تبسة - بهدف تحسين تموين سكان بلديات شمال ولاية تبسة بمياه الشرب تميزت سنة 2019 بهذه المنطقة بتجسيد عديد المشاريع في قطاع الموارد المائية.

وتم ضبط برنامج عمل ضخم من أجل التمكن من "التخفيف من حدة العطش" لدى سكان المنطقة الشمالية لولاية تبسة الحدودية من خلال تجديد وإعادة الاعتبار لشبكات توزيع مياه الشرب وإنجاز توسعة لقنوات المياه وتوصيلات جديدة واستحداث منابع جديدة للتموين بمياه الشرب.

علاوة على ذلك تم تسخير أغلفة مالية هامة من طرف الدولة من أجل تعزيز الجهود المحلية وتجسيد مشاريع قطاع الموارد المائية المقترحة بكل من الونزة والعوينات و المريج وبوخضرة وبئر الذهب ومرسط على وجه الخصوص.

---تجديد 109 كلم من قنوات المياه وإنجاز 90 كلم من شبكة التموين بمياه الشرب---

و منذ يناير المنصرم تم تجديد وإعادة الاعتبار لما يقارب 109 كلم طولي من شبكة التموين بمياه الشرب ببلديات بئر العاتر والشريعة و بوخضرة والعوينات والونزة والعقلة, حسبما كشف عنه المدير المحلي للموارد المائية زكي بن شيخ الحسين من أجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

وأفاد "إنها ورشة ضخمة تم إدراجها في إطار العمليات التنموية والجهود المبذولة من أجل تحسين توزيع هذا المورد الحيوي على السكان بمراكز البلديات وكذا بالمناطق العمرانية الثانوية."

وتحدث ذات المسؤول عن إنجاز أكثر من 90 كلم طولي من توسعة قنوات التموين بمياه الشرب في ورشة أخرى استهدفت على وجه الخصوص بلديات الحمامات وثليجان وصفصاف الوسرى وبجن وعاصمة الولاية من أجل التمكن من إيصال المياه إلى المناطق النائية و التجمعات السكنية الجديدة.

وعلاوة على ذلك كشف المدير المحلي للموارد المائية بأن القطاع استفاد من إدراج عملية "هامة" لإنجاز ثلاث (3 ) خزانات بقدرة تخزين إجمالية تقدر ب30 ألف متر مكعب مزمعة ببلديات كل من بولحاف الدير والشريعة وبئر العاتر مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الأشغال "في أقرب الآجال."

وبعد أن كشف السيد بن شيخ الحسين بأن تحسين أداء قطاع الموارد المائية بتبسة تطلب 2 مليار د.ج لإنجاز عديد المشاريع من أجل إيصال هذه المادة الحيوية إلى المناطق النائية بالولاية أفاد بأنه تم منح مبلغ 700 مليون د.ج كشطر أول للقطاع شهر أكتوبر المنصرم خلال الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية علي حمام.

---مياه سد ولجة ملاق المورد الذي طال انتظاره---

بولاية تبسة يعول الكثير على وصول مياه سد ولجة ملاق من أجل ضمان القفزة النوعية والكمية في تموين السكان المحليين بمياه الشرب.

وصرح لوأج المدير المحلي للموارد المائية بن شيخ الحسين بأن "دخول سد ولجة ملاق حيز الاستغلال سيسمح بمعالجة العجز الكبير في التموين بمياه الشرب لفائدة 140 ألف نسمة عبر 6 بلديات بولاية تبسة."

وأضاف "لقد تم إنجاز شبكة لتوزيع المياه على مسافة 18 كلم انطلاقا من سد ولجة ملاق من أجل ربط المنشأة المائية بشبكة التموين بمياه الشرب في إطار هذا المشروع نحو بلديات الونزة والعوينات وبوخضرة وبئر الذهب ومرسط والمريج."

وسيضمن دخول هذا المورد المائي الجديد حيز الاستغلال بطاقة تخزين 160 مليون متر مكعب من المياه و الذي يخزن حاليا 140 مليون متر مكعب بمعدل امتلاء يقدر ب 85 بالمائة علاوة على مياه الشرب بالنسبة لسكان المنطقة الشمالية لولاية تبسة، السقي الفلاحي و المياه الصناعية للمشروع الضخم الخاص باستغلال فوسفات بلاد الهذبة ببلدية بئر العاتر, حسبما تمت الإشارة إليه.

وفيما يتعلق بآفاق القطاع في هذا المجال كشف السيد بن شيخ الحسين بأن مخطط العمل يستهدف أيضا تموين سكان بلديات الشريعة و بئر مقدم وتبسة بمياه الشرب انطلاقا من ذات المنشأة المائية.

وذكر ذات المسؤول أيضا بأن حجم المياه المحولة انطلاقا من سد عيد الدالية بولاية سوق أهراس ارتفع من 12 ألف متر مكعب يوميا إلى 30 ألف متر مكعب يوميا من أجل ضمان أفضل تموين بمياه الشرب في انتظار وصول مياه سد ولجة ملاق.