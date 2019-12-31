حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بولايتي ام البواقي وبسكرة

وفي هذا الصدد، تمكن أمن دائرة عين كرشة (أم البواقي)، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنوعها، من توقيف شخصين في العقد الرابع من العمر وحجز 42.373 وحدة من المشروبات الكحولية، وهذا على إثر معلومات استقتها عناصر الشرطة مفادها قيام أشخاص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بتهم تتعلق ب"بيع وحيازة ونقل مشروبات كحولية دون ترخيص واعتماد ممارسة نشاط تجاري دون رخصة والتهرب الضريبي".
كما قامت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة بحجز 1.080 وحدة من المشروبات الكحولية موجهة للتجارة غير المشروعة وذلك بعد استغلالها لمعلومات تفيد بوجود شاحنة خاصة بصدد نقل سلع بدون ترخيص، حيث تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر37 سنة.