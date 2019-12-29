هلاك شخصان وإصابة 26 آخرين بجروح في حوادث مرور بكل من البيض وغليزان

البيض - لقي شخصان حتفهما وأصيب 26 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الثلاثاء في حوادث مرور بكل من البيض وغليزان.

وبالبيض لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرين بجروح في حادثي مرور متفرقين وقعا صبيحة اليوم الثلاثاء بكل من بلديتي بوقطب وتوسمولين، حسبما علم لدى مدير المؤسسة استشفائية العمومية ببوقطب.

وأفاد بوعزة عبد الوهاب لوأج أن الحادث الأول وقع ببلدية توسمولين ونجم عن اصطدام بين شاحنتين مخلفا هلاك شخص يبلغ من العمر 50 سنة وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين 40 و50 سنة وقد تم تحويل المصابين نحو مستشفى بوقطب لتلقي العلاج، بينما حولت جثة المتوفي نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

كما تم تسجيل حادث مرور آخر بمدخل بلدية بوقطب على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ونجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل بين الخط الرابط بين ولايتي البيض وسعيدة وشاحنة ذات صهريج محملة بمادة البنزين.

وخلف الحادث وفقا لذات المصدر إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة سنوات و75 سنة.

وتم تحويل المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى بوقطب لتلقي العلاج، ليتم بعدها تحويل تسعة أشخاص من بين هؤلاء الجرحى نحو المستشفى الجامعي لولاية سيدي بلعباس لتلقي العلاج نظرا لحالتهم الحرجة، وفقا لذات المصدر.

من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات هذين الحادثين.

من جهة أخرى، لقي شخص حتفه وأصيب اثنان أخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بإقليم بلدية جديوية ( 40 كلم شرق غليزان )، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات الملازم عباس خام الله لوأج أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 7 بالمنطقة المسماة "دوار أولاد العربي" بإقليم بلدية جديوية إثر انحراف سيارة سياحية واصطدامها بموقف للحافلات.

وخلف هذا الحادث مصرع سائق السيارة (31 سنة ) و إصابة مرافقيه (عمرهما 30 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة ليتم إجلائهم من طرف أعوان الحماية المدنية نحو العيادة المتعددة الخدمات لجديوية، وفقا لذات المصدر.

من جانبها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.