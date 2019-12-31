المسيلة: الحبس المؤقت لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمعاضيد ولموظف بالوكالة العقارية بأولاد دراج

المسيلة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة بالمسيلة أمس الاثنين بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي للمعاضيد وموظف بالوكالة العقارية لدائرة أولاد دراج الحبس المؤقت والمتابعين في قضايا فساد, حسبما علم يوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وتم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمعاضيد وموظف الوكالة العقارية من بينها "سوء استخدام السلطة" و"تبديد المال العام", حسبما أوضحه ذات المصدر الذي أضاف بأنه تم أيضا الاستماع ل5 أشخاص في إطار نفس القضية حيث تم وضع أربعة منهم وهم منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي للمعاضيد تحت الرقابة القضائية.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة خلال جلسة استماع للمتورطين في قضايا الفساد المتعلقة على وجه الخصوص ب"المناقصات العمومية الاستيلاء على العقار", حسبما تم إيضاحه.

وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية المسيلة عبر العدالة في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما ذكر به ذات المصدر.