"كازنوس" قسنطينة: شباك موحد متنقل لتقريب الخدمات من المواطن

قسنطينة - وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كازنوس" بقسنطينة حيز الخدمة شباكا متنقلا يجوب مجموع المناطق البعيدة أو التي لا تتوفر على ملحقات لهذا الصندوق من أجل تقريب خدماته من المواطنين المعنيين , حسب ما أفاد به اليوم الاثنين المدير المحلي لذات الهيئة عبد اللطيف سرغين.

وأوضح عبد اللطيف سرغين ل"وأج" أن الأمر يتعلق بحل يسمح بتقديم خدمة عمومية نوعية لفائدة مواطني مناطق لا توجد بهتا ملحقات تابعة ل"كازنوس" مذكرا بمختلف التدابير التي تندرج في إطار العصرنة و المرافقة التي بادرت إليها هذه المؤسسة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية على الخصوص.

و يعمل الشباك المتنقل وفق برنامج شهري يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المعبر عنها في كل منطقة كما يهدف إلى استقطاب منتسبين جدد من التجار و الحرفيين و الفلاحين و الأطباء و الناقلين و غيرهم من أصحاب المهن الحرة، إستنادا للمتحدث الذي أكد أن هذه المبادرة تندرج ضمن إستراتيجية منسقة و مندمجة اعتمدتها الوزارة الوصية من أجل انتشار أفضل في الميدان لفائدة المنتسبين للصندوق.

ويؤطر هذا الشباك المتنقل الذي يتوفر على عتاد تكنولوجي متطور "طاقم" يضم أعوان التحصيل و الخدمة و مراقبين معتمدين و كذلك مساعدات اجتماعيات و أطباء يتوجهون إلى منازل المنتسبين المرضى أو العاجزين عن الحركة لإعداد التقارير اللازمة، وفقا لذات المسؤول الذي لفت الى أن شبكة للاتصال و الإعلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك: كازنوس قسنطينة) قد تم إطلاقها مؤخرا لتسهيل المهمة على المنتسبين.

وصرح مدير "كازنوس" قسنطينة أن الخدمات التي تقدم عبر الشباك المتنقل (استلام الملفات الطبية للمؤؤمنين اجتماعيا و بطاقيات الصيادلة و تحيين بطاقات الشفاء و ملف التقاعد و نظام التحصيل و المراقبة الطبية و الترقيم و كل أشكال الطعون) تسير عبر شبكة خاصة افتراضية متوفرة على مستوى الشباك المتنقل من أجل تكفل "سريع و فعال" بانشغالات المواطنين.

وأشاد بإسهامات مسؤولي الدوائر و البلديات المستهدفة في إطار هذه المبادرة التي ترافق مجهودات "كازنوس".

و تتوفر "كازنوس" قسنطينة على ملحقات بشارع عبان رمضان و باب القنطرة و حي الدقسي بمدينة قسنطينة و أخرى بحامة بوزيان و زيغود يوسف و المقاطعة الإدارية علي منجلي و الخروب , يضيف نفس المصدر أن المناطق الأخرى بهذه الولاية مغطاة حاليا عن طريق هذا الشباك الذي يتنقل بصفة منتظمة وفق الاحتياجات المعبر عنها.