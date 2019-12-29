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سعيدة: إيداع رئيس بلدية سيدي اعمر وعضوين آخرين الحبس المؤقت بتهمة الفساد

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

سعيدة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر و عضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم اليوم الأحد لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.

وتم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب "إساءة استغلال الوظيفة" و " تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة" و "تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها"، وفقا لما ذكره نفس المصدر لوأج.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.

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سعيدة: إيداع رئيس بلدية سيدي اعمر وعضوين آخرين الحبس المؤقت بتهمة الفساد
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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