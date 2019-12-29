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الجزائر العاصمة: وفاة ستيني دهسته سيارة على مستوى محطة بنزين "القداحية" بالرويبة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

الجزائر - لقي رجل في الستين من عمره حتفه اليوم الأحد على مستوى الطريق السريع قرب محطة البنزين "القداحية" ببلدية الرويبة (شرق الجزائر العاصمة)، حسبما علم اليوم من مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم خالد بن خلف الله، المكلف بالاتصال في مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، في تصريح لـ/وأج أن الحادث وقع في حدود الواحدة والنصف ظهرا على مستوى الطريق السريع باتجاه الجزائر العاصمة وتحديدا بمحطة البنزين "القداحية" التابعة لبلدية الرويبة، حيث يبلغ الضحية 60 سنة من العمر وكان بصدد قطع الطريق عندما صدمته مركبة سياحية، وقد سخرت مصالح الحماية المدنية، يضيف المتحدث، للعملية شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف.

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الجزائر العاصمة: وفاة ستيني دهسته سيارة على مستوى محطة بنزين "القداحية" بالرويبة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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