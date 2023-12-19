غرس حوالي 2 مليون شجيرة على المستوى الوطني منذ إنطلاق البرنامج الوطني للتشجير

الجزائر - تم منذ إنطلاق البرنامج الوطني للتشجير لهذا الموسم تحت شعار " شجرة لكل مواطن" الرامي إلى غرس 43 مليون شجرة (اكتوبر 2019 – مارس 2020 ) على المستوى الوطني غرس حوالي 2 مليون شجيرة من مختلف الأصناف, حسبما كشف عنه يوم السبت المدير العام للغابات.

وأوضح السيد علي محمودي في تصريح لـ/وأج --على هامش عملية تشجير ضمن البرنامج التحسيسي "محيطي أخضر 4" لمديرية الغابات والحزام الأخضر للجزائر العاصمة بمنتزه "دنيا بارك" بدالي براهيم-- أنه تم لغاية اليوم غرس حوالي 2 مليون شجيرة من مختلف الأصناف الغابية والمثمرة والتزيينية على مساحة تقدر بـ2.000 هكتار في إطار البرنامج الوطني للتشجير الذي يصبوا إلى غرس 43 مليون شجرة عبر مختلف الولايات.

وأضاف ذات المسؤول أن ولاية سيدي بلعباس تتصدر أعلى نسبة من الغرس لغاية اليوم بما يفوق 360 ألف شجيرة مقابل غرس ما بين 70 ألف إلى 80 ألف شجيرة عبر ولايات الوسط على غرار الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو فيما تعرف ولايات الجنوب نسب قليلة من عمليات الغرس.

اقرأ أيضا: برنامج 2019/2020 لتزيين الجزائر العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة

وأكد ذات المصدر أن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد المشروع الذي يطمح إلى تثمين الغابات الجزائرية, كما نوه بمساهمة جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حماية البيئة والمحيط وكذا العديد من المستثمرين الخواص الذين يساهمون في تمويل الشتلات.

أما عن أنواع الشتلات والشجيرات التي سيتم غرسها, أوضح المسؤول ان عملية الغرس ستتم وفق دراسات تم القيام بها من قبل التقنيين المتخصصين وستحترم العديد من المعايير بما يتماشى وطبيعة الأرض ومناخ كل منطقة.

اقرأ أيضا: غرس حوالي 300 ألف شجيرة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتشجير ...

كما سيتم -حسب ذات المسؤول- غرس العديد من الأنواع منها المثمرة وغير المثمرة كاللوزيات والجوزيات والصنوبريات وأشجار الفلين والبلوط والزيتون والخروب والقسطل, مشيرا إلى الشجيرات مصدرها المشاتل التابعة لإدارة الغابات (المحافظات الولائية للغابات).

ونوه المدير العام للغابات بالدعم الصيني للبرنامج الوطني للتشجير 2019/2020 -- الذي تؤطره وتجسده مصالح الغابات بالشراكة مع مجمع الهندسة الريفية وممثلي المجتمع المدني -- المتضمن هبة بـ 200 ألف غراسة أو شتلة من الأشجار.

--استلام منذ أسبوع زهاء 53 من المركبات الخفيفة --

من جهة أخرى أشار أنه في إطار تدعيم إدارة الغابات بالوسائل لمجابهة حرائق الغابات وتنفيذا لقرارات الحكومة تم استلام منذ أسبوع زهاء 53 من المركبات الخفيفة (سعة 8 مقاعد) من إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة "مرسيدس بنز" بتيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني وذلك في انتظار استلام شهر أفريل القادم حصة أخرى تشمل 80 عربة خفيفة خاصة بالإطفاء الأولي للحرائق ولاحقا استلام زهاء 115 من العربات ذات الصهاريج الخاصة بإخماد الحرائق.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه التجهيزات والوسائل ستمكن مصالح إدارة الغابات بداية من موسم الصيف القادم 2020 بتدعيم قدراها الميدانية ب10 أرتال متنقلة جديدة لتدعيم الأٍرتال الموجودة سابقا (10 أرتال متنقلة), أين سيتم توزيعها بمعدل رتلين (02) لكل ولاية من قائمة 40 ولاية المصنفة الأكثر تضررا من حرائق الغابات.

وكشف السيد محمودي عن انطلاق اليوم السبت مسابقة توظيف في تخصصين يضم 1.200 منصب في مجال الغابات بالتنسيق مع جامعات كل ولايات المدية وجيجل وباتنة.