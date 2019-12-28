تيسمسيلت: إبراز الإنجازات الثورية والدبلوماسية للرئيس الراحل هواري بومدين

تيسمسيلت - تم إبراز خلال ندوة تاريخية حول "الرئيس هواري بومدين : من الثورة إلى الدولة", انتظمت يوم السبت بتيسمسيلت, الإنجازات الثورية والدبلوماسية للرئيس الراحل بومدين.

وأوضح الباحث في تاريخ ثورة التحرير المجيدة والأستاذ بجامعة تيارت, بوزيان المكي, في هذا الصدد, أن "الراحل هواري بومدين ساهم خلال قيادته لأركان جيش التحرير الوطني من 1959 إلى 1962 في تنظيم عسكري محكم للولايات التاريخية الست للثورة التحريرية المجيدة فضلا على مساهمته في تكوين جيش احترافي خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال".

وأكد ذات المتحدث بأن "الرئيس الراحل هواري بومدين انتهج بعد توليه رئاسة البلاد سنة 1965, سياسة دبلوماسية اتسمت بمؤازرة ومساندة القضايا التحررية للبلدان ومناهضة تواصل استعمار الدول على غرار زيمبابوي والرأس الأخضر".

وشدد السيد المكي على ضرورة تعميق البحوث التاريخية لدراسة شخصية الرئيس هواري بومدين التي اتسمت بحب الجزائر والبعد الوطني العميق والتمسك بمبادئ وتوابث الفاتح نوفمبر 1954".

ومن جهته, تطرق مدير المتحف الولائي للمجاهد, محمد عاجد, لأهم الإنجازات الديبلوماسية والسياسية على الصعيدين الوطني والدولي للرئيس الراحل هواري بومدين لا سيما من خلال مشاركة الجزائر في حربي 1967 و1973 وتدريب قادة الثورة الفلسطينية والزيمبابوية والجنوب افريقية بالأكاديمية العسكرية بشرشال سنوات الستينات والسبعينات.

وكلف المتحدث الرئيس هواري بومدين بالشخصية "الثورية والوطنية التي ينبغي استذكارها دائما وتعريفها للأجيال الصاعدة بالنظر لانجازاتها التاريخية العديدة في مختلف المجالات".

للإشارة انتظمت هذه الندوة التاريخية بمبادرة من المتحف المذكور في إطار إحياء الذكرى ال41 لوفاة الرئيس محمد بوخروبة المدعو هواري بومدين (1932-1978) حيث عرفت حضور منخرطين بنوادي البحث التاريخي بعدد من ثانويات الولاية ومجاهدي المنطقة.