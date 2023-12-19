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برنامج 2019/2020 لتزيين الجزائر العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة

  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
برنامج 2019/2020 لتزيين الجزائر العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة

الجزائر - سيتعزز قطاع الغابات بولاية الجزائر قريبا, بإنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة سيتم استلامها تدريجيا هي في طور التهيئة وذلك في إطار برنامج 2019/2020 لتزيين العاصمة المتضمن تهيئة وفتح مواقع غابية جوارية للترفيه والاستجمام , حسبما أعلن عنه يوم السبت الوالي عبد الخالق صيودة.

وأوضح الوالي عبد الخالق صيودة خلال إشرافه على عملية تشجير ضمن البرنامج التحسيسي "محيطي أخضر 4" لمديرية الغابات والحزام الأخضر للجزائر العاصمة بمنتزه "دنيا بارك" بدالي براهيم أنه تم برمجة إنشاء قريبا 5 غابات ترفيهية جديدة ستفتح للجمهور العام عبر العديد من المقاطعات الإدارية في إطار برنامج 2019 /2020 لتزيين العاصمة فضلا على برمجة تهيئة فضاءات غابية أخرى لتوفير فضاءات للنزهة والترفيه وممارسة الرياضة.

وأضاف السيد عبد الخالق صيودة أنه في إطار إنشاء حزام أخضر بولاية الجزائر تم تسطير برنامج ثري شرع فيه نهاية شهر أكتوبر المنصرم ويمتد إلى نهاية شهر مارس القادم حيث تم التركيز على عمليات غرس شجيرات بالمساحات الخضراء المتواجدة بالأحياء السكنية الجديدة وكذا بمختلف المؤسسات التربوية والفضاءات العمومية فضلا على محاور الطرقات الكبرى.

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وأكد في ذات الشأن أن برنامج التهيئة وتثمين الفضاءات الغابية بالجزائر العاصمة يتضمن كذلك إعادة الاعتبار للحدائق العمومية وبالتالي سيتم تخصيص عمليات غرس وكذا تهيئتها بالتنسيق مع البلديات إلى جانب تخصيص الإعتمادات المالية من أجل إقتناء شجيرات ستغرس على مستوى الأحياء السكنية.

من جهته كشف مدير الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر نور الدين بعزيز أن عملية التشجير تحمل شعار "المعركة الخضراء" وتندرج ضمن البرنامج التحسيسي "محيطي أخضر" في طبعته الرابعة حيث عرفت غرس أزيد من 1000 شجيرة من مختلف الأصناف وذلك بمشاركة 20 جمعية تعنى بحماية البيئة والمحيط وكذا تلاميذ النوادي الخضراء.

وذكر المصدر أن عملية غرس أزيد من 43.000 شجيرة في إطار البرنامج التحسيسي "محيطي 4" تتواصل رفقة تلاميذ المؤسسات التربوية.

بدورها أشارت المكلفة بالإعلام بمديرية الغابات الولائية سعيدي إيمان أن عملية التشجير اليوم خصصت مسابقة تحت شعار "المعركة الخضراء" يؤطرها أعوان مديرية حماية الغابات حيث تم تخصيص مربعات أرضية بمنتزه "دنيا بارك" لكل جمعية من بين 20 جمعية مشاركة في العملية التحسيسية أين تم غرس شجيرات ليتم  تقييم عمل كل جمعية من طرف لجنة مختصة لمعرفة مدى نجاح تجربة الغرس ومدى إمتثال هؤلاء لمقاييس الغرس الجيد وستتوج باختيار 3 فائزين.

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وأردف ذات المصدر إلى تنظيم على هامش هذه العملية التحسيسية ورشات بيداغوجية في مجال رسكلة النفايات والفرز الانتقائي للنفايات وأخرى في الرسم لغرس قيم حماية البيئة ونظافة المحيط لدى الأطفال لحفاظ على الثروة الغابية من الحرائق وانتشار الأمراض الطفيلية.

من جهته ثمن مدير عام ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر إلياس قمقاني المشرف على تسيير منتزه "دنيا بارك" مثل هذه المبادرات التحسيسية التي تهدف إلى غرس ثقافة بيئية لدى الأطفال, مؤكدا أن العائلات تقبل كثيرا خلال فترة العطلة الشتوية على مختلف الفضاءات الترفيهية التي تتوفر عليها ولاية الجزائر.

للتذكير فإن ولاية الجزائر تتوفر على ثروة غابية تفوق مساحتها 5.000 هكتار موزعة عبر 113 موقع غابي, عدد هام منها موجود عبر النسيج العمراني ويشمل مساحات تتراوح بين 1 الى 8 هكتارات, فيما تتفاوت مساحة الغابات الكبرى بالعاصمة بين 300 و 600 هكتار.

آخر تعديل على السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 17:33
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برنامج 2019/2020 لتزيين الجزائر العاصمة: إنشاء 5 غابات ترفيهية جديدة
  أدرج يـوم : السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2019 14:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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