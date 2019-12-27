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باتنة: توافد قدماء الجيش ومواطنين من مختلف الولايات على عين ياقوت لتأدية واجب العزاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
باتنة: توافد قدماء الجيش ومواطنين من مختلف الولايات على عين ياقوت لتأدية واجب العزاء

باتنة - توافد اليوم الجمعة المئات من قدماء الجيش الوطني الشعبي و المواطنين من مختلف الولايات على مسقط رأس المرحوم المجاهد أحمد قايد صالح ببلدية عين ياقوت بولاية باتنة لأداء واجب العزاء و الترحم على روح فقيد الجزائر.

و بلغ عدد الوافدين -حسب ما لوحظ- حوالي 800 معزي من بينهم حوالي 300 عنصر من قدماء و متقاعدي الجيش الوطني الشعبي و كذا أفراد التعبئة.

و نظم الوافدون مسيرة من مدخل بلدية عين ياقوت إلى غاية مقر المدرسة القرآنية و زاوية سي عثمان أحمد قايد جد الفقيد بقرية "قابل ياقوت" على مسافة حوالي 1 كلم مرددين شعارات و هتافات من بينها "جيش شعب خاوة خاوة" و "تحيا الجزائر".

و قبل زيارة المكان و الوقوف على المنزل الذي شهد ميلاد المرحوم و تفقد المدرسة القرآنية التي أنجزها المرحوم أحمد قايد صالح تكريما لجده تم تقديم مداخلات من طرف الحضور في خيمة العزاء التي تم نصبها بالقرب من زاوية سي عثمان أحمد قايد.

و قد تمحورت المداخلات على وجه الخصوص حول كفاح ابن الجزائر البار إبان الثورة التحريرية و عقب الاستقلال و كذا سهره خلال الأشهر العشر الأخيرة على جعل الجزائر تتجاوز محنتها دون إراقة قطرة دم واحدة و كذا التزامه باحترام الدستور.

و عقب أداء صلاة الظهر بزاوية سي عثمان أحمد قايد تم أداء واجب العزاء لأفراد عائلة الفقيد الذين مازالوا يقطنون ببلدية عين ياقوت و تدوين كلمات في سجل التعازي الذي تم فتحه بالمناسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضا تقديم شهادات قدمت بعين المكان عن بسالة و إقدام المجاهد المرحوم من بينها شهادة أحد رفقائه من قدماء محاربي الشرق الأوسط الذي حضر إلى جانبه حربي 1967 و 1973 صالح بالة من بسكرة.

و لا تزال قرية "قابل ياقوت" تشهد توافدا للمواطنين من مختلف ولايات الوطن حيث يلاقون –حسب لوحظ- حفاوة الاستقبال و حسن الضيافة من طرف جل سكان بلدية عين ياقوت و ذلك في جو أخوي يعكس روح التضامن التي تميز الشعب الجزائري عامة.

آخر تعديل على الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 17:47
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باتنة: توافد قدماء الجيش ومواطنين من مختلف الولايات على عين ياقوت لتأدية واجب العزاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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