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توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بعدة ولايات

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
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الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الخميس بكل من النعامة، تلمسان، مستغانم وخنشلة، من توقيف سبعة (07) تجار مخدرات وضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وجاء في البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،  يوم 26 ديسمبر2019 ، سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت قنطار و 27 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من النعامة تلمسان ومستغانم/ ن.ع.2 وخنشلة/ن.ع.5، في حين تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف شخص وحجز 830 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4".

من جهة اخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة "شخصين (02) وحجزت ستة (06) مولدات كهربائية وست (06) مطارق ضغط، فيما تم إحباط محاولات تهريب 13945 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة وبالوادي (الناحية العسكرية الرابعة".

وتمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني --حسب ذات المصدر-- من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ21 شخصا بكل من تيبازة (الناحية العسكرية الاولى) وبوهران وعين تموشنت ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية، كما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

آخر تعديل على الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 17:52
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توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بعدة ولايات
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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