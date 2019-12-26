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انحراف حافلة بتيزي وزو: محول "واد فالي" أنجز وفق المعايير

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

تيزي وزو - أكد مدير الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو يوم الخميس أن محول "واد فالي" الذي كان نهاية الأسبوع الفارط مسرحا لحادث مرور مروع أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح 35 أخر كانوا على متن حافلة, أن هذا الأخير "أنجز وفق المعايير المعمول بها".

وأوضح السيد اسماعيل رابحي لـ/واج أن الخبرة التي أجريت على هذا المحول الأحد الفارط من قبل خبراء الوكالة الوطنية للطرق السريعة خلصت إلى أن هذه المنشأة "لا تشكو من أي خلل في التصميم", مشيرا إلى أن الإشارات هي كذلك أنجزت وفق المعايير المعمول بها في المجال.

وبغية تفادي وقوع حوادث مرورية أخرى على مستوى هذا المحور الذي سجل منذ مطلع السنة الجارية ثمانية حوادث منها اثنان مميتة (حسب إحصائيات مصالح الدرك الوطني) آخرها حادث انحراف الحافلة التي كانت تقل مواطنون كانوا عائدين من نزهة من جبال جرجرة لبلوغ الجزائر العاصمة, التزمت مديرية الأشغال العمومية باتخاذ إجراءات لتدعيم هذه المنشأة أمنيا.

وفقًا للسيد رابحي ''تم تعزيز أمن هذا المحور من خلال تنصيب الاشارات الضوئية ونظام الانارة الليلية والأشرطة الصلبة الموجهة لجذب انتباه سائقي المركبات عن طريق الاهتزاز)."

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انحراف حافلة بتيزي وزو: محول "واد فالي" أنجز وفق المعايير
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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