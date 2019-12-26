Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجلفة: رسم جدارية تخليدا لروح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
الجلفة: رسم جدارية تخليدا لروح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح

الجلفة- خلد شباب مبادرون بولاية الجلفة ينعتون فريقهم بمجموعة "ركن الفن" روح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح في جدارية ببزته الرسمية مؤديا للتحية العسكرية في خلفية زينت بألوان الراية الوطنية.

ورسمت هذه الجدارية التي يصل طولها حوالي 10 أمتار وبعرض7 أمتار, على عمارة سكنية بحي 5 جويلية بعاصمة الولاية, أين جسدت ريشة الفنانين صورة للراحل أحمد قايد صالح ببزته العسكرية الرسمية, ما يترجم تلك المكانة التي يحوزها فقيد الجزائر الذي ووري الثرى أمس الأربعاء, في نفوسهم ومن خلالهم كل سكان الولاية الذين أبدوا تأثرهم العميق لفقدانهم "رفيق حراكهم".

اقرأ أيضا:     الفريق أحمد قايد صالح يوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية

واستطاعت مجموعة "ركن الفن" والتي لها نشاطات عدة في رسم الجداريات وتزيين المؤسسات الابتدائية- حسب رئيسها نصر الدين حانطي- المشاركة وبإمكانات بسيطة في استذكار الرجل "أحمد قايد صالح " بواسطة الريشة ومداعبتها في جدارية تحمل عنوان "لن ننساك يالقايد".

وأكد الشاب حانطي (أحد عناصر هذه المجموعة) أن الفكرة انطلقت من مخيلة صديق من المجموعة يدعى "عبد النور بوذينة " لتجسد على أرض الواقع بتضافر لجهود شباب هذه المجموعة, وتنسيق مع مصالح البلدية ووقوف الخيرين بمساعدات لرسم هذه الجدارية في ظرف قياسي لم يتعد 48 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:58
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الجلفة: رسم جدارية تخليدا لروح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.26

الصحراء الغربية: زعيم حزب العمال البريطاني يجدد الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

19.12.26

وهران: انتشال جثة شخص كانت تطفو على البحر (الحماية المدنية)

19.12.26

انحراف حافلة بتيزي وزو: محول "واد فالي" أنجز وفق المعايير

19.12.26

النجاعة الطاقوية: اقتصاد 30 % من الطاقة في القطاع الصناعي

19.12.26

عمرة 2019: نقل 26.500 معتمر على متن 105 رحلة جوية الى غاية 15 ديسمبر

19.12.26

كأس الجزائر/الدور ال32/: المرشحون بسهولة و المرسى تواصل المغامرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.24

صادرات: تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مرهون برفع العوائق اللوجستيكية

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.24

طي ملف "عدل 1" والشروع في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ في 2019