الجلفة: رسم جدارية تخليدا لروح المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح

ورسمت هذه الجدارية التي يصل طولها حوالي 10 أمتار وبعرض7 أمتار, على عمارة سكنية بحي 5 جويلية بعاصمة الولاية, أين جسدت ريشة الفنانين صورة للراحل أحمد قايد صالح ببزته العسكرية الرسمية, ما يترجم تلك المكانة التي يحوزها فقيد الجزائر الذي ووري الثرى أمس الأربعاء, في نفوسهم ومن خلالهم كل سكان الولاية الذين أبدوا تأثرهم العميق لفقدانهم "رفيق حراكهم".

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واستطاعت مجموعة "ركن الفن" والتي لها نشاطات عدة في رسم الجداريات وتزيين المؤسسات الابتدائية- حسب رئيسها نصر الدين حانطي- المشاركة وبإمكانات بسيطة في استذكار الرجل "أحمد قايد صالح " بواسطة الريشة ومداعبتها في جدارية تحمل عنوان "لن ننساك يالقايد".

وأكد الشاب حانطي (أحد عناصر هذه المجموعة) أن الفكرة انطلقت من مخيلة صديق من المجموعة يدعى "عبد النور بوذينة " لتجسد على أرض الواقع بتضافر لجهود شباب هذه المجموعة, وتنسيق مع مصالح البلدية ووقوف الخيرين بمساعدات لرسم هذه الجدارية في ظرف قياسي لم يتعد 48 ساعة.