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سعيدة: 20 سنة سجنا نافذا ضد متهم بتهريب أزيد من 30 قنطارا من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 15:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

سعيدة ـ قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة يوم الخميس بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد متورط في قضية استيراد وتهريب 30 قنطارا و17 كلغ من الكيف المعالج من الحدود المغربية إلى التراب الوطني.

وترجع حيثيات هذه القضية ـ حسبما دار أثناء جلسة المحاكمة ـ إلى شهر مايو 2003 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة معلومات تفيد بقدوم شاحنة محملة بالكمية المذكورة من الكيف المعالج من منطقة مكمن بن عمار (ولاية النعامة) متجهة إلى ولاية سعيدة.

وتمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز تلك الكمية من المخدرات التي كانت مخبأة تحت أكياس إسمنت على متن شاحنة ببلدية الخيثر (ولاية البيض) كان صاحبها قد لاذ بالفرار.

وتم في وقت لاحق التعرف على هوية المشتبه فيه الهارب الذي جرى توقيفه في قضية مخدرات أخرى بولاية وهران سنة 2008.

ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة نفى هذا الشخص التهمة الموجهة إليه. وقد طالب الدفاع أثناء مرافعته باستفادة موكله من ظروف التخفيف.

ومن جهته التمس ممثل الحق العام أثناء المحاكمة السجن المؤبد في حق المتهم.

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 16:00
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سعيدة: 20 سنة سجنا نافذا ضد متهم بتهريب أزيد من 30 قنطارا من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 15:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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