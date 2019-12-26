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ورقلة: تنظيم قريبا الطبعة الثانية من الأيام الجزائرية للجودة والإبتكار

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 15:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

ورقلة - ستنظم الأيام الجزائرية للجودة و الإبتكار في طبعتها الثانية في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري بورقلة، حسبما أستفيد الخميس من مديرية الصناعة و المناجم.

و ينتظر أن يحضر هذا الموعد الذي ستحتضنه المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " المجاهد محمد التجاني" بعاصمة الولاية عديد المشاركين من أصحاب المشاريع المقاولاتية الإبداعية ومتعاملين اقتصاديين الذين سيعرضون عينات من منتوجاتهم المتنوعة للجمهور ، كما أوضح المصدر .

وستشارك في هذه الأيام عديد هيئات وأجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وغيرها.

و ستقوم تلك الأجهزة بتعريف الجمهور خاصة فئة الشباب بمختلف الآليات و التحفيزات التي أقرتها الدولة لمساعدة الراغبين في تجسيد مشاريع اقتصادية وولوج عالم المقاولاتية.

و يتوخى من تنظيم هذا الحدث تحسيس المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين حول أهمية جودة المنتوج و مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك و الإقتصادي الوطني من جهة و ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات من جهة أخرى.

و سيتم على هامش هذه التظاهرة تكريم الفائزين في المسابقة الولائية لنيل الجائزة المحلية لأحسن مشروع مقاولاتي.

و كان 11 مشاركا قد أودعوا بمديرية الصناعة و المناجم ملفات الترشح لهذه المسابقة التي يشترط فيها تقديم بطاقات تقنية مفصلة حول مشاريع ذات صلة بالفلاحة و الصيد البحري و السياحة و الصناعات التقليدية و الطاقات المتجددة.

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 16:00
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ورقلة: تنظيم قريبا الطبعة الثانية من الأيام الجزائرية للجودة والإبتكار
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 15:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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