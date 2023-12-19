سنة 2019 بعنابة: إنتاج الحاويات بمؤسسة فيروفيال نموذج فعلي لتحقيق النجاعة الاقتصادية

عنابة - تتجه مؤسسة فيروفيال لإنتاج معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها بعنابة بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاعة الاقتصادية بعدما اعتمدت خلال سنة 2019 مبدأ تنويع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق والمؤسسات الاقتصادية من خلال إنتاج الحاويات على وجه الخصوص.

وقد خصصت فيروفيال عنابة غلافا ماليا بقيمة 4،2 مليار دينار جزائري لتأهيل وتطوير المؤسسة تم تخصيص أكثر من 2 مليار دينار منهم لاقتناء معدات وتجهيزات صناعية حديثة على غرار معدات التلحيم الآلي وغيرها من التجهيزات الصناعية الضرورية لترقية وتنويع الإنتاج و التموقع في السوق بمنتجات تلبي احتياجات المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح المدير العام لذات المؤسسة، العمري بويوسف بأنه "في إطار هذه الإستراتيجية الرامية لتطوير المؤسسة تم إبرام اتفاقية مع المجمع الجزائري للنقل البحري "قاتما" ستقوم بموجبها بإنتاج 8 آلاف حاوية خلال سنة 2020".

واستنادا لذات المسؤول "لقد تم استلام أكثر من 60 طنا من الصفائح الموجهة لصناعة الحاويات من مركب سيدار الحجار لتكون الشحنة الأولى الموجهة لصناعة الحاويات بفيروفيال عنابة مطلع السنة الجديدة".

وأضاف نفس المتحدث انه "ودائما في إطار إستراتيجية تنويع الإنتاج وتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين من التجهيزات والمعدات الصناعية تعرض مؤسسة فروفيال على المتعاملين الصناعيين والناشطين بالعديد من القطاعات المنتجة للمواد والخدمات تجهيزات صناعية هامة كالأفران الصناعية بما فيها الأفران الموجهة لتجفيف الفوسفات ومحارق النفايات الصيدلانية والاستشفائية إضافة إلى معدات جديدة للسكة حديدية من بينهم عربات نقل المعادن الخام مجهزة بمعدات للتفريغ الآلي وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب ونقل المعادن".

واستنادا للسيد بويوسف فإن "مؤسسة فروفيال التي لطالما عانت من إشكالية الزبون الوحيد المتمثل في المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية تنوع اليوم من عروضها الإنتاجية خارج عربات السكة الحديدية لتوفر مختلف التجهيزات والمعدات الصناعية التي تستعمل في الأنشطة الفلاحية و البناء و الأشغال العمومية والري و النقل على غرار صهاريج نقل البنزين وخلاطات الخرسانة إضافة إلى المحطات المتنقلة لتوزيع البنزين و غيرهم من المعدات والتجهيزات الصناعية".

وتمثل المحافظة على الخبرات التقنية وتأهيلها بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية خاصة منها المرتبطة بالفروع الإنتاجية أهم ركائز إستراتيجية التحول نحو النجاعة الاقتصادية التي تنتهجها فروفيال عنابة إضافة إلى بعث الشراكة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لمسايرة احتياجات السوق وتطلعاته.

وصرح مدير فيروفيال عنابة بأن المؤسسة "ستشرع في إنتاج هذه الحصة المتشكلة من حاويات لنقل السلع والبضائع ( 40 و 20 قدم على التوالي) وفق المواصفات والمعايير الدولية للنقل البحري للبضائع"، مردفا بأن "صناعة الحاويات تمثل عملية اقتصادية إستراتيجية من شأنها خلق ديناميكية على المستويين الصناعي واللوجيستيكي بالمنطقة".

وأردف بأن "صناعة الحاويات بمؤسسة فروفيال عنابة و ذلك لأول مرة بالجزائر وأفريقيا ستمكن من اقتصاد العملة الصعبة التي تخصص سنويا لاستئجار الحاويات بكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون أورو يخصصها المجمع الجزائري للنقل البحري سنويا لاستئجار الحاويات وضمان خدمة النقل البحري للبضائع".

كما ستمكن صناعة الحاويات بفيروفيال عنابة حسب السيد بويوسف من " استحداث قواعد لوجيستيكية على المدى القريب على مستوى الموانئ الجزائرية الكبرى لتأجير الحاويات وتوفير خدمة نقل البضائع للمتعاملين الاقتصاديين بحرا وكذلك برا نحو الأسواق الأفريقية والمغاربية"، مؤكدا أنه "يرتقب أن يكون نشاط صناعة الحاويات بفيروفيال بمثابة قاطرة تجر العديد من المؤسسات الصناعية الأخرى نحو تنويع إنتاجها على غرار مركب سيدار الحجار الذي يعد الممون الرئيسي لمؤسسة فروفيال بالصفائح الحديدية الموجهة لصناعة الحاويات".

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لمواكبة احتياجات السوق وتطلعاته

إلى جانب اتفاقية التعاون في مجال التكوين والبحث التي تم إبرامها بين مؤسسة فروفيال ومخبر البحث في التعدين بجامعة عنابة تعتزم مؤسسة فروفيال تطوير مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعدين من خلال مخبر البحث المتواجد على مستوى المؤسسة، حسب ذات المسؤول.

ويرتقب في هذا الإطار - استنادا لمدير فيروفيال عنابة- "استحداث وحدة للبحث في مجال التكنولوجيا والتعدين إضافة إلى فتح مدرسة دكتوراه تابعة للمؤسسة لتطوير البحث العلمي في مجال التعدين وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهيئات البحث والتطوير التكنولوجي".

وتعتزم الإطارات المسيرة بهذه المؤسسة من خلال ترقية مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجالات التعدين اكتساب، تأطير تقني متحكم في التكنولوجيا يسمح بمواكبة احتياجات تنويع الإنتاج وعرض منتجات جديدة من تجهيزات ومعدات صناعية تحمل قيمة مضافة وتتماشى واحتياجات مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، حسب نفس المسؤول.

وتشغل فروفيال عنابة أكثر من 500 عامل من بينهم 250 تم تشغيلهم في السنوات الثلاث الأخيرة وتعتزم هذه المؤسسة في إطار اتفاقية التعاون التي تجمعها بجامعة باجي مختار بعنابة تشغيل مجموع المتخرجين المتفوقين بفروع التكنولوجيا والتعدين لسنة 2019 حسبما تمت الإشارة إليه.

وإلى جانب إنتاج عربات السكة الحديدية وتجهيزاتها بطاقة تفوق ال 100 عربة سنويا إضافة إلى مختلف التجهيزات والمعدات الصناعية المستعملة بعديد القطاعات الاقتصادية يتجه مخطط الإنتاج لفيروفيال عنابة للسنة المقبلة 2020 نحو تعزيز نسبة الإدماج في صناعة العربات الذي ارتفع من 10 بالمائة قبل سنة 2016 إلى 70 بالمائة حاليا إضافة إلى اقتراح معدات تكنولوجية تمكن من رفع طاقات جر عربات السكة من 20 حاليا إلى 80 عربة مثلما أوضحه ذات المتحدث.

وشرع في تنفيذ مخطط النمو والتأهيل لمؤسسة فروفيال عنابة سنة 2017 بعد تشخيص مدقق لوضعية المؤسسة واعتماد إستراتيجية صناعية ارتكزت على وقف استيراد المواد القابلة للتصنيع محليا والتعامل أكثر مع شبكة المؤسسات الصناعية المحلية إضافة إلى الاعتماد على المهارات التقنية المكتسبة بالمؤسسة كما تم التذكير به.