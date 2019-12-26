معسكر: توقيف مشتبه فيه في قضية إساءة للدين الإسلامي

معسكر - تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة المحمدية بولاية معسكر من توقيف المشتبه فيه في قضية كتابات حائطية تمت معاينتها يونيو الفارط بمدينة المحمدية والتي تسيئ للدين الإسلامي وللرسول صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضوان الله عليهم، حسبما علم اليوم الخميس لدى خلية الإعلام لهذه الهيئة الأمنية.

وتم الثلاثاء الماضي توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة بعد استغلال معلومات تفيد بمشاهدة مركبة مشبوهة أقدم سائقها على كتابة عبارات مسيئة للدين و الصحابة رضوان الله عليهم بأحد أحياء مدينة المحمدية ليتمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه و تكثيف الدوريات الأمنية التي أسفرت عن العثور على المركبة مركونة أمام منزله دون التمكن أنداك من توقيف الفاعل.

ونتيجة لتحقيقات وتحريات واسعة وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه تم توقيفه والعثور على كراريس مكتوبة بخط اليد تتضمن عبارات الإساءة للدين الإسلامي وللصحابة الكرام كما تم حجز هواتف نقالة و جهاز أعلام آلي محمول ووحدة مركزية للإعلام الآلي.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المحمدية التي أصدرت أمرا بوضعه رهن الحبس.