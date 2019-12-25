مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا

مستغانم - قام والي مستغانم محمد عبد النور رابحي يوم الأربعاء بتوقيف رئيسي المجلسين الشعبيين لبلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا حسبما أستفيد من مصالح الولاية.

وأبرز المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أحمد دايج محمد لوأج أن "قراري توقيف المهام الذين صدرا يوم الأربعاء تما وفقا لما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية".

وسيتم غدا الخميس تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدي لعشعاشة الذي ينتمي لنفس القائمة الفائزة بالانتخابات المحلية خلفا لرئيس المجلس الموقوف يضيف السيد أحمد دايج.

كما سيتم في وقت لاحق استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي لصفصاف , مثلما أشير إليه.

النعامة: وضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشرية و6 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية

و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء (النعامة) بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشرية وخمسة مقاولين وموظف إداري تحت الرقابة القضائية بسبب متابعتهم في قضية فساد حسبما علم يوم الأربعاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمشرية متابع بتهمة "منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" و"سوء استغلال الوظيفة".

وإستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء أمس الثلاثاء للأشخاص المتهمين في هذه القضية التي تتعلق ب "تجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة مقاولين من مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية وإقتناء تجهيزات بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ", كما أشير إليه.