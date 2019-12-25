Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

مستغانم - قام والي مستغانم محمد عبد النور رابحي يوم الأربعاء بتوقيف رئيسي المجلسين الشعبيين لبلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا حسبما أستفيد من مصالح الولاية.

وأبرز المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أحمد دايج محمد لوأج أن "قراري توقيف المهام الذين صدرا يوم الأربعاء تما وفقا لما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية".

وسيتم غدا الخميس تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدي لعشعاشة الذي ينتمي لنفس القائمة الفائزة بالانتخابات المحلية خلفا لرئيس المجلس الموقوف يضيف السيد أحمد دايج.

كما سيتم في وقت لاحق استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي لصفصاف , مثلما أشير إليه.

  

النعامة: وضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشرية و6 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية

 

و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء (النعامة) بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشرية وخمسة مقاولين وموظف إداري تحت الرقابة القضائية بسبب متابعتهم في قضية فساد حسبما علم يوم الأربعاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمشرية متابع بتهمة "منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" و"سوء استغلال الوظيفة".

وإستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء أمس الثلاثاء للأشخاص المتهمين في هذه القضية التي تتعلق ب "تجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة مقاولين من مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية وإقتناء تجهيزات بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ", كما أشير إليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 17:53
كلـمات مفتـاحيــة :
مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.25

رئيس البرلمان العربي يهنئ السيد تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

19.12.25

مستغانم: توقيف رئيسي بلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا

19.12.25

هواوي الجزائر تطلق متجر تطبيقات "آب-غالري" مع ادماج تطبيقات محلية

19.12.25

الجزائر فقدت في وفاة أحمد قايد صالح واحدا من بين أصدق الرجال المخلصين (أحزاب ومنظمات)

19.12.25

جموع غفيرة من المواطنين تؤدي صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح عبر مساجد ولايات شرق…

19.12.25

الغرانيت والرخام: منح 6 سندات منجمية بقيمة تزيد عن 92 مليون دينار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.23

الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019

19.12.23

حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 29 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة