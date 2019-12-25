جموع غفيرة من المواطنين تؤدي صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح عبر مساجد ولايات شرق البلاد

قسنطينة - أدت جموع غفيرة من المواطنين عقب صلاة ظهر يوم الأربعاء عبر جميع مساجد ولايات شرق البلاد صلاة الغائب على روح الراحل أحمد قايد صالح الذي وافته المنية يوم الاثنين المنصرم حسبما لاحظه صحفيو وأج.

و بقلوب راضية بقضاء الله و قدره اصطف المصلون في جو من الخشوع عبر مساجد ولايات قسنطينة و ميلة و قالمة و سطيف و الطارف و عنابة و جيجل و باتنة و أم البواقي و خنشلة و سكيكدة و بسكرة و برج بوعريريج و سوق أهراس و تبسة و المسيلة لتأدية صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح و الدعاء له بالمغفرة.

و قد رفع أئمة المساجد أكف التضرع إلى الله ليتغمد فقيد الجزائر و ابنها البار بواسع رحمته و يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف كانت قد دعت في بيان لها أئمة مساجد الجمهورية إلى إقامة صلاة الغائب و الدعاء للمغفور له أحمد قايد صالح بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء.