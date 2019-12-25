جموع غفيرة من المواطنين تؤدي صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح عبر مساجد ولايات شرق البلاد

و بقلوب راضية بقضاء الله و قدره اصطف المصلون في جو من الخشوع عبر مساجد ولايات قسنطينة و ميلة و قالمة و سطيف و الطارف و عنابة و جيجل و باتنة و أم البواقي و خنشلة و سكيكدة و بسكرة و برج بوعريريج و سوق أهراس و تبسة و المسيلة لتأدية صلاة الغائب على روح أحمد قايد صالح و الدعاء له بالمغفرة.
و قد رفع أئمة المساجد أكف التضرع إلى الله ليتغمد فقيد الجزائر و ابنها البار بواسع رحمته و يسكنه فسيح جنانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف كانت قد دعت في بيان لها أئمة مساجد الجمهورية إلى إقامة صلاة الغائب و الدعاء للمغفور له أحمد قايد صالح بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء.