مواطنو ولايات وسط البلاد يقيمون صلاة الغائب على روح المجاهد قايد صالح

البليدة - أقام ظهر يوم الأربعاء مواطنون عبر مختلف مساجد ولايات وسط البلاد صلاة الغائب على روح الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي وافته المنية أول أمس الاثنين إثر سكتة قلبية.

وفي أجواء مهيبة, أقيمت صلاة الغائب بمساجد ولايات البليدة و الجلفة و الشلف و المدية و عين الدفلى تزامنا و صلاة جنازة الفقيد التي أقيمت بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة, حيث حضرها جمع غفير من المواطنين.

ونوه المشايخ والأئمة بخصال الراحل وسط دعوات المواطنين و تضرعهم للمولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة و يمده بكرم عفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

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وكان العديد من المواطنين من مختلف الشرائح بهذه الولايات قد تنقلوا إلى العاصمة لحضور جنازة الفقيد.

للإشارة, ما تزال خيم العزاء التي بادر بها المواطنون مقامة عبر عدد من ولايات وسط البلاد على غرار الجلفة و الشلف, تشهد توافدا للمواطنين.