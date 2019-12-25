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إقامة صلاة الغائب بمساجد غرب البلاد على المجاهد الراحل أحمد قايد صالح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

وهران - أقيمت بمختلف مساجد غرب الوطن صلاة الغائب ترحما على الفقيد المجاهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تزامنا ومراسم تشييع جثمانه بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وقد احتضن المسجد القطب "عبد الحميد ابن باديس" بوهران صلاة الجنازة عن روح الفقيد وسط حضور المصلين تتقدمهم السلطات المحلية وشخصيات ثورية وجمعوية.

وقد ثمن العديد من المصلين مبادرة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والتي مكنت المواطنين من المشاركة ولو عن بعد في الترحم على روح الفقيد الذي توفي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

واجتمعت مواقف وشهادات المصلين على خصال المجاهد والقائد العسكري الراحل أحمد قايد صالح معربين عن عميق حزنهم وتأثرهم بفقدان هذه الشخصية "التي أعطت للجزائر في ساحة النضال ضد المستعمر الفرنسي الغاشم وواصلت العطاء والتضحية من أجل أمنها واستقرارها ونضالها".

وكانت مختلف مساجد ولايات غرب الوطن على غرار معسكر وسيدي بلعباس ومستغانم وتلمسان وغيرها شهدت اقبال المصلين على هذه المبادرة.

 

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إقامة صلاة الغائب بمساجد غرب البلاد على المجاهد الراحل أحمد قايد صالح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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