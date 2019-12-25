إقامة صلاة الغائب بمساجد جنوب الوطن على المجاهد الراحل أحمد قايد صالح

ورقلة - أقيمت اليوم الأربعاء صلاة الغائب بمساجد جنوب الوطن على المجاهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي وافته المنية أول أمس الإثنين عن عمر ناهز 80 سنة .

ومباشرة بعد أداء صلاة الظهر أدى المصلون وفي أجواء مهيبة بمساجد وبساحات عمومية عبر ولايات ورقلة وغرداية والأغواط وتمنراست وأدرار والوادي صلاة الغائب على الفقيد أحمد قايد صالح .

وقد رفع الأئمة و المشايخ والمصلون أكف الضراعة جماعيا إلى المولى عز وجل راجين منه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويشمله بعفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

وكانت هذه المناسبة أيضا فرصة لإستعراض جوانب من نضالات المجاهد الراحل ، كما حث خلالها الأئمة كل الجزائريين إلى تعزيز أواصر الأخوة والتماسك والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتضرع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجزائر بالخير والإستقرار والأمن.