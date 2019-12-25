Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: اكتشاف ورشة سرية لصناعة البارود

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

باتنة - تمكنت مصالح أمن دائرة إيشمول (باتنة) من اكتشاف ورشة سرية لصناعة البارود وتوقيف 3 أشخاص من عائلة واحدة لتورطهم في المتاجرة غير الشرعية بمادة البارود و الخراطيش، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء  خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية .

وقد تورط الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة أيضا في عدم التبليغ عن تعرض شخص إلى حروق نتيجة انفجار مادة البارود و عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر جسدي و تعريضه للهلاك و طمس آثار و موقع الحريق و محاولة تدليس التحقيق و تغيير مساره و التستر عن حيثيات موقع الحادثة و التبليغ الكاذب حسب ما أوضحه ذات المصدر .

و قد تم استخراج خمس خراطيش من الصنف الخامس وثلاث كبسولات من جسم الضحية البالغ من العمر 23 سنة الذي توفي متأثرا بجروح بليغة بالمستشفى الجامعي بباتنة حسب ما ذكره المصدر.

ومكن تمديد الاختصاص واستصدار إذن بالتفتيش يضيف المصدر من اكتشاف ورشة لصناعة البارود بزريبة الوادي بولاية بسكرة حيث تم استرجاع عدة خراطيش خاصة ببنادق الصيد والمواد المستعملة في صناعة البارود لغرض المتاجرة و آلة لصنع الكبسولات.

وتم تقديم المشتبه بهم بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام النيابة المحلية يضيف ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: اكتشاف ورشة سرية لصناعة البارود
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.25

البوليساريو لن يكون ابدا شريكا في اي عملية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

19.12.25

اختتام المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو بانتخاب الامين العام للجبهة وأعضاء الأمانة الوطنية…

19.12.25

المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو: اي محاولة للمساس بحق الشعب الصحراوي المشروعة مرفوضة…

19.12.25

عصرنة عميقة للجيش الوطني الشعبي بقيادة الراحل قايد صالح

19.12.25

باتنة: اكتشاف ورشة سرية لصناعة البارود

19.12.25

الرئيس تبون يتلقى تهاني عدة رؤساء دول 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 

19.12.23

نحو إدراج التعاون بين الجزائر والعالم العربي في قطاع السياحة