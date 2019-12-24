وفاة أحمد قايد صالح: عين ياقوت المفجوعة تبكي ابنها البار و فقيد الجزائر

باتنة- تخيم ملامح حزن عميق على مدينة عين ياقوت التي تبعد ب30 كلم عن باتنة التي لم تستفق بعد على ما يبدو من صدمة الرحيل المفاجئ لابنها البار و فقيد الجزائر المجاهد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي و نائب وزير الدفاع الوطني المرحوم صالح أحمد قايد حسب ما لوحظ يوم الثلاثاء.

فالكل في هذه المدينة الصغيرة الهادئة متأثر و من سكانها من يبكي في صمت "عمي صالح" كما يحلو لأبناء عين ياقوت تسميته و هو الذي لم ينس يوما مسقط رأسه فكان يتردد من حين لآخر على هذه المدينة رغم التزاماته الكثيرة وفقا لما أكده لوأج ابن عمه محمد أحمد قايد.

و قال ذات المتحدث أن المرحوم "كان متواضعا مع أبناء قريته و متواصلا مع عائلته رغم اضطرار عائلته لمغادرة بلدته إلى عنابة سنة 1957 بعد اكتشاف العدو الفرنسي آنذاك لعملها الثوري".

و بمدخل زاوية سي عثمان أحمد قايد جد المرحوم أحمد قايد صالح الواقعة بقرية "قابل ياقوت" مسقط رأس الراحل التي حج إليها سكان مدينة عين ياقوت بمجرد الإعلان عن خبر الوفاة المفاجئة لفقيد الجزائر التقت وأج بقريبه الحاج الساسي بلولة الذي كان بصدد استقبال جموع المعزين الذين قدموا من مختلف أنحاء الوطن بمعية العديد من أقارب الراحل.

و بتأثر كبير اعترف بأن "أحمد قايد صالح عاش من أجل الجزائر و مات من أجلها و على الشباب أن يجعلوه قدوة من أجل المحافظة على أمانة الشهداء و المجاهدين" مضيفا أن "حب الرجل و صدقه و إخلاصه و وفاؤه لوطنه هو الذي دفع بهذه الجموع الغفيرة للتوافد على المنطقة في هذه اللحظات العصيبة".

فيما تطرق محمد سعدون و هو جار لعائلة أحمد قايد و أحد رفاق طفولة ابنها صالح و أحد القائمين على المدرسة القرآنية التي شيدها أحمد قايد صالح بالمنطقة تكريما لجده ل "إنسانية فقيد الجزائر و المؤسسة العسكرية و حبه لعمل الخير" , متحدثا عن تتبعه لشؤون الزاوية و المدرسة القرآنية و حرصه على تشجيع و مكافأة أوائل الحافظين لكتاب الله فيها سنويا و زيارته لها كلما سمحت له الفرصة كانت آخرها منذ حوالي 3 أشهر".

و أفاد إمام مسجد عثمان بن عفان بباتنة علي بن نية بأن "الفقيد قضى حياته كاملة في خدمة الوطن حيث عاش مجاهدا و مات مجاهدا و قد ضاعف الجهود في العشرة أشهر الأخيرة رغم بلوغه سن الثمانين من أجل حماية البلاد و الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في المحنة التي مر بها".

و أجمع كل الذين التقت بهم "وأج" بعين المكان و الذين قدموا خصيصا لتأدية واجب العزاء و منهم أوشن عزيز من أعيان سوق نعمان بولاية أم البواقي و محمد الطيب لكحل من بلدية قصر الأبطال بولاية سطيف و آخرون من الوادي و عنابة و ورقلة و حتى من بشار على أن "المرحوم سهر من أجل سلامة و أمن البلاد و العباد و أوصل الجزائر بحنكته و تبصره إلى بر الأمان دون أن تراق قطرة دم واحدة و هذا ما سيشهد به التاريخ لابن الجزائر و هو الذي كافح بالأمس المستعمر من أجل استقلال الجزائر".

و تشهد قرية "قابل ياقوت" بعين ياقوت مسقط رأس المرحوم توافدا متواصلا لجموع المعزين من مختلف ولايات الوطن.