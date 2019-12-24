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الناحية العسكرية الخامسة/وفاة أحمد قايد صالح: مواطنون يوقعون على سجل التعازي المفتوح بمركز الإعلام الإقليمي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

 

قسنطينة-توافد عشرات المواطنين على مركز الإعلام الإقليمي الشهيد "عبود بلحيمر" للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة من أجل تأدية واجب العزاء إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني, حسبما لوحظ.

وفسح فتح سجل التعازي بمركز الشهيد عبود بلحيمر المجال لتشكل طوابير عفوية من طرف عديد المواطنين الذين فضلوا "ترك كلمة" تكريما لرجل "كان نموذجا في الإيثار ونكران الذات."

وصرحت السيدة فاطمة .ر المنحدرة من ولاية تيارت التي كانت في زيارة لقسنطينة والتقت بها وأج بالمركز بأنها "قدمت من أجل القيام بآخر تكريم لأحد أبناء الجزائر."

وأضافت "لقد تأثرت كثيرا لوفاة أحمد قايد صالح وأتقدم بتعازي لعائلته وللمؤسسة العسكرية إنها خسارة كبيرة للبلاد."

من جهته أفاد محمد.م الذي قدم بمعية اثنين من أبنائه بأن "وفاة أحمد قايد صالح جد قاسية ولكن لا راد لقضاء الله العلي القدير."

وأردف "لقد أصر ابني صاحب 11 سنة على القدوم معي والتوقيع على سجل التعازي ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التردد في فعل ذلك فأنا أنتظر منذ أكثر من ساعة للدخول إلى بهو المركز وسأظل أنتظر إلى غاية التمكن من الدخول وتكريم شخصية نوفمبرية وجامعة للجزائريين."

وبالنسبة لرضا 26 سنة فإن "تكريم أحمد قايد صالح والتوقيع على سجل التعازي هو نوع من المواساة" و أفاد بأن "الراحل أبان عن تبصر كبير والتزم خلال فترة حساسة بالنسبة للبلاد بالحفاظ على سلامة المواطنين ومؤسسات الجمهورية."

وأضاف "سيظل للأبد في ذاكرة الجميع كمسؤول محنك وطني ومحب لوطنه."

وسيظل سجل التعازي مفتوحا بمركز الإعلام الإقليمي الشهيد "عبود بلحيمر" للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة خلال أيام الحداد السبعة التي تم إقرارها لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الناحية العسكرية الخامسة/وفاة أحمد قايد صالح: مواطنون يوقعون على سجل التعازي المفتوح بمركز الإعلام الإقليمي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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