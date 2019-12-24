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توافد كبير للمواطنين على مجالس عزاء الراحل أحمد قايد صالح بولايات شرق البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
توافد كبير للمواطنين على مجالس عزاء الراحل أحمد قايد صالح بولايات شرق البلاد صورة وأج

قسنطينة - تم يوم الثلاثاء تنظيم العديد من مجالس العزاء الخاصة بالراحل أحمد قايد صالح الذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر 80 سنة عبر ولايات شرق البلاد وسط توافد كبير للمواطنين, حسب ما لاحظه صحفيو وأج.

فبولاية خنشلة نصب مجموعة من المواطنين خيمة عملاقة بساحة عباس لغرور بوسط المدينة حيث لوحظ إقبال معتبر للمواطنين الذين قدموا خصيصا لتأدية واجب العزاء في فقيد الجزائر و المؤسسة العسكرية و التوقيع على السجل الذي تم وضعه لهذا الغرض.

كما تم نصب خيمة عملاقة بوسط مدينة برج بوعريريج وسط إقبال كبير للمعزين ناهيك عن "تيفو" عملاق يخلد روح الفقيد أحمد قايد صالح على سطح المبنى المسمى محليا بـ" قصر الشعب" الذي كان يعتبر القلب النابض للحراك بالولاية.

كما نعى سكان المسيلة ابن الجزائر البار بالتقدم بكثافة لسجل التعازي الموضوع في خيمة تم نصبها أمام مقر القطاع العسكري العملياتي كما وقف مواطنون ببلدية الميلية "52 كلم شرق جيجل" دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد أحمد قايد صالح.

و تكررت نفس مشاهد الحزن و الأسى بولايات سكيكدة و تبسة و قالمة و سطيف و بسكرة و أم البواقي حيث تم نصب خيم لتمكين جموع المواطنين من تأدية واجب العزاء.

و أجمع كل من تحدث إلى صحفيو وأج على أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي وافته المنية أمس الاثنين إثر سكتة قلبية, اضطلع بدور محوري من أجل الدفاع عن الجزائر وسيادتها الوطنية وحماية الشعب الجزائر خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر منذ 22 فبراير الأخير.

ولا تزال-حسب ما لوحظ- طوابير المواطنين تتوافد على مجالس العزاء المقامة بولايات شرق البلاد ليكتبوا ويسجلوا تعازيهم في سجل التعازي.

 

اقرأ أيضا:      الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 17:45
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توافد كبير للمواطنين على مجالس عزاء الراحل أحمد قايد صالح بولايات شرق البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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