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تبسة: مدير مستشفى الشريعة وعدد من الإطارات تحت الرقابة القضائية عن تهم فساد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

تبسة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة (45 كلم غرب تبسة) بوضع مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية لذات الجماعة المحلية وعدد من إطاراتها تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهم في قضايا فساد حسب ما علم يوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن قاضي التحقيق الذي استمع طيلة ساعات لكل الأطراف المعنيين بالقضية أمر بوضع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين المدير و6 موظفين بين حاليين وسابقين تحت الرقابة القضائية عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد واختلاس المال العام.

وأصدرت ذات الجهة القضائية أمرا بإيداع كل من المقتصد والطبيب المراقب و رئيسي الحظيرة بهذه المؤسسة الاستشفائية رهن الحبس المؤقت بسبب التزوير واستعمال المزور والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وفقا لنفس المصدر.

وكانت مصالح أمن دائرة الشريعة قد فتحت تحقيقا معمقا على مستوى مستشفى الشريعة حول عدة قضايا منها اختلاس أموال عمومية وتزوير سندات تجارية.

و قد أسفر التحقيق عن اكتشاف اختلاس مبلغ مالي يفوق 3,3 مليون دج مخصص لاقتناء قطع غيار سيارات تابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية بالشريعة مع إهمال وعدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 15:09
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تبسة: مدير مستشفى الشريعة وعدد من الإطارات تحت الرقابة القضائية عن تهم فساد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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