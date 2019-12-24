الناحية العسكرية الثانية: مواطنون يتوافدون لتقديم التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران

تشييع جنازة الفقيد الفريق قايد صالح غدا الأربعاء بمقبرة العالية -

التصدير خارج المحروقات من وهران: إدماج سلع جديدة في تشكيلة الصادرات سنة 2019 -

الوادي: المركز الحدودي الطالب العربي أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية -

توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والشلف و ورقلة -

2019: سنة بدايتها حراك شعبي أبهر بسلميته العالم و نهايتها رئاسيات تؤسس لعهد جديد -

بوقدوم: الفقيد قايد صالح أحد قامات ورجالات الجزائر -

إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو -

بطولة الشرطة العربية الثامنة لاختراق الضاحية: ميدالية فضية للجزائر حسب الفرق -

الرئيس تبون: الجزائر تتحسر على فراق رجل من رجالها الكبار وركن من أركان الدولة -

ضرورة التزام المجتمع الدولي بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية -

الفقيد قايد صالح اضطلع بدور محوري في الدفاع عن السيادة الوطنية -

ضرورة تثمين السياحة الجبلية بالحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد -

الفقيد قايد صالح أدى ما عليه في الوفاء للجزائر والحفاظ عليها -

قايد صالح: شخصيات وأحزاب ومنظمات تعزي الجزائريين في الرجل الذي قاد البلاد الى بر الأمان -

وفاة الفريق قايد صالح: الرئيس الصحراوي يقدم تعازيه للرئيس تبون ويؤكد أن الجزائر فقدت واحدا من رجالاتها الأفذاذ -

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 -

الفقيد قايد صالح تمكن بفضل حكمته من صون سيادة الجزائر وحرية قرارها -

الفقيد قايد صالح: مسار نضالي ثري في خدمة الجزائر وجيشها -

الفقيد قايد صالح: مسيرة ثرية في خدمة الجيش الوطني الشعبي و الجزائر -