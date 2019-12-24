Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الناحية العسكرية الثانية: مواطنون يتوافدون لتقديم التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
الناحية العسكرية الثانية: مواطنون يتوافدون لتقديم التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران

وهران - يتوافد مواطنون اليوم الثلاثاء بمركز الإعلام الإقليمي "بوبرناس محمد" للناحية العسكرية الثانية بوهران لتقديم التعازي على اثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وقد فتحت قيادة الناحية العسكرية الثانية للجيش الوطني الشعبي مركزها الإقليمي للإعلام أمام المواطنين ووسائل الإعلام لتلقي التعازي طيلة أسبوع الحداد الخاص بهياكل المؤسسة العسكرية.

وسجل منذ صبيحة اليوم الثلاثاء توافدا لمواطنين بمختلف شرائحهم لتقديم تعازيهم و تدوينها بالسجل المخصص لذلك معبرين عن "حزنهم الشديد" على فقدان أحد رجالات وعظماء الجزائر.

وذكر أحد المواطنين الذين التقتهم وأج على هامش تأديتهم واجب العزاء أن "الجزائر فقدت الأب الجامع والشامل لأبناء الوطن والذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وقاد البلاد إلى بر الأمان".

وقالت سيدة بعد انتهاءها من تدوين تعازيها بالسجل المذكور أن "الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح قد سجل اسمه بأحرف من ذهب بفضل حكمته وتبصره التي جنبت البلاد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، داعية "لأن يقتدي السلف بهذه الشخصية التاريخية لمواصلة مشوار التضحية والعطاء خدمة للوطن".

بدورها أعربت سيدة أخرى اصطحبت أطفالها، عن حزنها العميق إثر هذه الفاجعة التي ألمت بالجزائر، واصفة الفقيد ب "أسد الجزائر"، مضيفة إلى أن هذا الرجل الفذ "قد كرس حياته ونضاله في خدمة الجزائر وجيشها وشعبها".

وقد اجتمعت مواقف جميع المواطنين المعزين حول الدور الرائد للفريق المجاهد الراحل أحمد قايد صالح، داعين إلى "صون رسالته كما كان بدوره محافظا على رسالة الشهداء وأن يواصل المواطنون في مسيرة البناء والتشييد و دعم استقرار البلاد".

كلـمات مفتـاحيــة :
الناحية العسكرية الثانية: مواطنون يتوافدون لتقديم التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 13:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.24

الفقيد الفريق قايد صالح وهب نفسه لخدمة الوطن (الرئيس الأول للمحكمة العليا)

19.12.24

الجزائر تفقد في وفاة قايد صالح قامة وطنية "شامخة" (وزير الداخلية بالنيابة)

19.12.24

الناحية العسكرية الثانية: مواطنون يتوافدون لتقديم التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للجيش…

19.12.24

المدير العام للأمن الوطني يشيد بحنكة الفقيد قايد صالح في الحفاظ على استقرار و أمن الجزائر

19.12.24

وفاة الفريق قايد صالح: أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون

19.12.24

رحيل الفريق أحمد قايد صالح: الجزائر فقدت أحد أبنائها الأبرار المخلصين لمبادئها

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.23

رئيس الجمهورية يعين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

19.12.23

اسمنت: الجزائر صدرت أكثر من 5ر1 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.23

القضاء على الأكياس البلاستيكية: توزيع قرابة 100 ألف كيس ورقي على الخبازين

19.12.23

وفاة قايد صالح: الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 

19.12.23

استغلال السياحة في الوطن العربي: المجلس الوزاري يستعرض استراتيجية تفعيل القطاع

19.12.23

الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019